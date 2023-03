López Obrador critica inacción de EE.UU. en combate al tráfico de fentanilo y lanza una propuesta

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a EE.UU. por no abordar en todos los ámbitos la adicción al fentanilo que predomina en territorio estadounidense, en medio de las tensiones por el tema entre ambos países.

"No han hecho nada, porque allá se distribuye esa droga y no se sabe de decomisos, ni de detenciones", resaltó el mandatario, quien también criticó que no haya difusión en los medios estadounidenses al respecto.

En su acostumbrada conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador destacó que su Gobierno ha tomado acciones para combatir el tráfico ilegal de la sustancia, también conocida como 'China White', como la transferencia del control de las Aduanas al Ejército y la confiscación de varios lotes de la droga.

Al respecto, resaltó que tan solo en el periodo que va del 21 de febrero al 6 de marzo de este año se han decomisado alrededor de 21 millones de dosis de fentanilo, sobre todo en estados fronterizos, mientras que durante todo su Gobierno se han asegurado 6 toneladas de esta droga.

🔴“En el tiempo que llevamos hemos decomisado 6 toneladas de #fentanilo", @lopezobrador_ dijo que los políticos en EUA no están haciendo nada para detener el tráfico de esta droga. pic.twitter.com/Cn8au9rQeQ — Animal Político (@Pajaropolitico) March 15, 2023

"Se les hace fácil culpar a México", sostuvo el mandatario, al recordar que políticos republicanos por razones "politiqueras" han solicitado a la Casa Blanca desplegar al Ejército estadounidense en el país latinoamericano, para supuestamente combatir a los cárteles que trafican fentanilo y otras sustancias ilícitas.

En este sentido, el titular de Ejecutivo explicó que la droga no solo es introducida en EE.UU. a través de México, sino de manera directa desde Asia y también por Canadá. Por lo anterior, el mandatario consideró que las autoridades de EE.UU. "no están haciendo su trabajo", ya que no están atendiendo las causas que generan el problema de consumo en su propio territorio.

"No hay programas de atención a los jóvenes", agregó el presidente al referir que los problemas de cohesión familiar y la pérdida de valores culturales, morales y espirituales provocan que los adolescentes se sientan infelices, insatisfechos y abandonados y recurran, por ende, a sustancias tóxicas.

México responde con propuestas

En medio de las crecientes fricciones con EE.UU., López Obrador reveló que había propuesto a legisladores estadounidenses que los jóvenes que estudian no abandonen sus hogares a los 18 años, como suele hacerse, y que Washington brinde una ayuda económica a la familia para que los adolescentes no estén solos.

Asimismo, el mandatario mexicano sugirió a los parlamentarios que los medios de comunicación estadounidenses desplieguen una campaña masiva para advertir a la población de los daños que provocan el fentanilo y otras sustancias a la salud.

El presidente López Obrador pide que se abra el debate para sustituir, en México, el fentanilo con fines médicos, y reemplazarlo con otros analgésicos para dejar de usarlo. Más, en: https://t.co/6AqUkHNK3Gpic.twitter.com/V3jj6JkBH2 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 15, 2023

Por su parte, en México, el mandatario solicitó la colaboración de médicos y científicos para evaluar si es posible sustituir el fentanilo que se utiliza en hospitales como analgésico por otro medicamento, con el fin de cortar por completo la circulación del opioide en el país.

"Aunque tenemos el control, que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse", declaró el presidente, quien informó que de validarse la propuesta en México, se solicitará a EE.UU. que haga lo mismo.

Crítica de republicano

Por su parte, el representante republicano de ultraderecha, Daniel Crenshaw, afirmó que López Obrador "no es muy bueno mintiendo".

"Solo un día antes de que López Obrador afirmó que México no produce ni consume fentanilo, los soldados mexicanos encontraron más de un millón de pastillas de fentanilo en una casa en Tijuana", expresó Crenshaw en Twitter.

No obstante, Crenshaw no especificó que López Obrador hizo referencia a que desde Asia se envían a México los precursores para fabricar el fentanilo.

