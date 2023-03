"A la libertad de expresión la tienen en la cárcel": López Obrador reclama liberación de Assange

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió la liberación del periodista australiano Julian Assange actualmente preso en Reino Unido, y consideró que su encierro es comparable a tener en la cárcel a la libertad de expresión.

"Tienen preso a Assange y es como tener en prisión a la libertad, a la libertad de expresión la tienen en la cárcel y de eso no se habla nada", lamentó el mandatario mexicano en su acostumbrada rueda de prensa matutina.

López Obrador también se quejó del olvido que ha tenido el caso Assange, sobre todo, desde los grandes medios de EE.UU. que se beneficiaron de la información que obtuvo el periodista a través de cables confidenciales que filtraron los propios funcionarios estadounidenses a su sitio web.

Tener preso a #Assange es como tener en prisión a la libertad de expresión; tienen que dejarlo en libertad, señaló el presidente de México @lopezobrador_. #Mañanera@Notimex@Notimex_TVpic.twitter.com/D3E3m4ndn0 — Francisco Estrada (@betoestrada_75) March 15, 2023

"El New York Times dio información sobre los cables y a ellos no los enjuiciaron, hicieron lo mismo que hizo Assange: dar a conocer información de cables del Gobierno de EE.UU., exactamente lo mismo, New York Times y otros medios, y a ellos no los tocaron, y a Assange sí, lo tienen en la cárcel, es el doble rasero de siempre", denunció.

El caso Assange

Assange se encuentra privado de libertad desde abril de 2019 en la cárcel británica de máxima seguridad de Belmarsh, lugar en el que fue encerrado luego de que el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, permitiera su arresto en la embajada de Quito en Londres.

Assange estuvo encerrado en la sede diplomática durante siete años, desde junio de 2012, y en condición de asilado, por temor a ser extraditado a EE.UU., país que lo podría condenar a muerte o a prisión perpetua.

El periodista australiano es acusado en EE.UU. por supuesta conspiración, tras publicar en WikiLeaks unos 100.000 documentos señalados como "confidenciales" y otros 15.000 como "secretos", generados entre 1966 y 2010, que fueron filtrados por funcionarios estadounidenses.

En esos cables filtrados, figuran archivos que documentaron la realidad de la industria internacional de la vigilancia masiva a través de dispositivos digitales, como teléfonos celulares, computadores, sitios web, correos electrónicos, entre otros recursos o aparatos móviles.

Además, los documentos publicados por Assange confirman que durante los últimos 50 años, EE.UU. comenzó guerras alrededor del mundo con base en mentiras difundidas por medios de comunicación.

En junio de 2022, los tribunales británicos aprobaron su extradición a EE.UU., decisión que fue validada por el Gobierno británico. Una resolución que, de momento, no ha sido concretada debido a una apelación presentada por Assange, en medio de reclamos de justicia de la comunidad internacional a favor del periodista y fundador de WikiLeaks.

