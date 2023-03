Líder indígena acusa de "colonialismo" y "racismo" al ministro de Energía de Ecuador

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, arremetió contra el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, por sus declaraciones que defendían la era petrolera en el país.

Iza calificó sus expresiones sobre las comunidades ancestrales de racistas. "Fernando Santos, del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, habla de tribus, no reconoce a pueblos indígenas titulares de derechos, hace gala de su ignorancia, colonialismo y racismo", escribió en su cuenta de Twitter.

Pretendiendo hablar de la verdad histórica, Santos afirmó en la última sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos en la Asamblea Nacional que las "tribus" de la zona amazónica han vivido en guerra permanente y que la paz se instaló en Ecuador solo después de la llegada de la industria petrolera.

Que sepa Fernando Santos de @RecNaturalesEC y @LassoGuillermo: somos pueblos y nacionalidades indígenas titulares de derechos colectivos que cuidamos los territorios.Basta de esta mentalidad racista y colonizadora, basta de este gobierno fascista. ¡Pueblos en resistencia! pic.twitter.com/RxQo8g6E70 — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) March 15, 2023

"La industria petrolera ha traído la paz a una zona que ha estado en guerra durante siglos", concluyó el ministro, afirmando que lo que antes era "una zona de lucha" se ha transformado ahora en "una zona donde hay progreso y hay civilización".

En rechazo a las declaraciones de Santos, la Conaie subrayó que son "pueblos indígenas con derechos, no tribus", e instó a que "no sea ignorante" y respete a las nacionalidades. "No hable de paz si los 50 años de explotación solo han traído la violencia", recalcó Iza, exigiendo justicia por todos los representantes de las comunidades indígenas asesinados.

La Conaie también indicó que las palabras del ministro de Energía "solo ratifican que este Gobierno es enemigo de los pueblos indígenas" y denunció la contaminación que conllevó la explotación petrolera en las tierras ancestrales.

Las declaraciones de Fernando Santos @RecNaturalesEC, solo ratifican que este Gobierno es enemigo de los pueblos indígenas, pedimos justicia por #EduardoMendua y responden insultantes y retrógrados: "Para las tribus amazónicas el petróleo ha traído paz, civilización y progreso". pic.twitter.com/JtmsmY5EuM — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) March 15, 2023

Además, desde la organización responsabilizaron a la empresa estatal Petroecuador por el conflicto generado en la región amazónica y a la actitud superficial del Gobierno hacia una cuestión tan sensible. La Conaie anunció el cese de las negociaciones con el Estado al denunciar que el presidente Guillermo Lasso no cumplió casi ninguno de los acuerdos fijados anteriormente con los indígenas.