¿Qué se sabe de la moción de la ultraderecha con un candidato nonagenario para sustituir a Sánchez en el Gobierno?

Se prevé que el recurso solo cuente con el respaldo de Vox, después de que el resto de formaciones hayan anunciado que no votarán a favor.

A horas de que comience el debate de la moción de censura presentada por el partido de ultraderecha Vox contra Pedro Sánchez, previsto para el martes, todos los partidos políticos han han dejado claro que no habrá ningún apoyo, más allá del grupo parlamentario proponente.

Desde el Gobierno de coalición presidido por Sánchez se observa como una oportunidad de plasmar que no existe una auténtica alternativa al Ejecutivo actual, mientras que desde el resto de ámbitos parlamentarios se ha llegado a tachar la moción de esperpento.

Mientras, el discurso del candidato de Vox, Ramón Tamames, se filtró a los medios de comunicación la semana pasada, siendo objeto de todo tipo de críticas.

¿Qué se debatirá los próximos martes y miércoles?

Durante dos días, los congresistas debatirán una moción de censura que busca la destitución del actual presidente y su sustitución por el candidato presentado. Necesita de una mayoría absoluta para salir adelante, es decir, al menos 176 de los 350 diputados que componen en Congreso. Por el momento, solo cuenta con el apoyo de los 52 escaños de Vox.

El candidato presentado para sustituir al mandatario socialista es Ramón Tamames, un catedrático de economía que este 2023 cumplirá 90 años. Inició su andadura política primero en la revuelta de estudiantes de 1956 durante el franquismo y posteriormente afiliándose al Partido Comunista en 1976, formación política que Vox ha instado a ilegalizar en numerosas ocasiones.

Desde entonces, su pensamiento y trayectoria pública han ido virando hacia ámbitos más conservadores. Aún así, se trata de una elección de candidato poco usual, pues aunque los planteamientos de Tamames coinciden con algunos de los de Vox, también muestran grandes diferencias en otros puntos.

¿Qué propuesta presentará el candidato?

Aunque siempre se ha analizado la moción de censura en España como un instrumento propositivo, es decir, que plantea un programa de gobierno alternativo, en aras de conseguir el apoyo mayoritario para el cambio de Ejecutivo, no es así en esta ocasión, y lo que presentará el candidato en realidad será un análisis de la situación actual del país.

Las 33 páginas de su discurso filtrado, a las que tuvo acceso eldiario.es y que, según ha señalado el exdirigente comunista, es un borrador que todavía debía sufrir cambios, pero que concentra el núcleo de su propuesta, se dividen en 30 capítulos en los que aborda desde la política exterior hasta la situación de la sanidad o la necesidad de defender la unidad de España.

Sin embargo, sí hace un esbozo de algunas propuestas. Una de ellas es que los magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, sean nombrados de forma vitalicia, después de acusar a Sánchez y al Partido Socialista de intentar controlar a la judicatura.

Además, pide la anticipación de las elecciones al próximo 28 de mayo, fecha ya fijada para la celebración de comicios municipales y regionales. Sin embargo, al ser preguntado en rueda de prensa el pasado jueves por el motivo apremiante para adelantar las elecciones generales seis meses, puesto que deben llevarse a cabo en diciembre, Tamames solo citó la expresión latina 'tempus fugit', el tiempo vuela.

Otro de los cambios por los que aboga es la reforma de la ley electoral para evitar "la sobrerrepresentación" parlamentaria de los partidos nacionalistas. Se trata de una crítica vertida reiteradamente sobre el sistema electoral y desmentida por los datos elección tras elección. Así, las fuerzas que tradicionalmente se encuentran sobrerrepresentadas son el Partido Socialista y el Partido Popular, que necesitan menos votos para conseguir cada uno de sus diputados que otras diez fuerzas políticas. Sus algo más de 56.000 votantes necesarios por escaño solo son rebajados por EH Bildu (55.524), Navarra Suma (49.535) y Teruel Existe (19.761), estas dos últimas formaciones no son nacionalistas.

Entre los reproches se encuentra el abuso de los decretos ley, "que priva del mínimo debate parlamentario"; la inseguridad jurídica creada por recientes cambios en el Código Penal, como los introducidos por la ley del 'solo sí es sí'; o críticas a la subida del salario mínimo interprofesional que, en su opinión, es un golpe para casi todos los pequeños y medianos negocios, a pesar de que el país presenta los mejores datos de empleo en tres lustros.

En lo económico, el exdirigente comunista alerta sobre del lento crecimiento del PIB y la elevada inflación y aboga por una reducción del gasto.

Una moción sin posibilidades

Esta es la segunda moción de censura que presenta la ultraderecha en esta legislatura con la intención de desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa. En octubre de 2020, con Santiago Abascal como candidato, Vox obtuvo el peor resultado de las cinco mociones que hasta entonces se habían presentado desde que se reinstauró la democracia en el país.

En la actual se prevé un resultado similar, que solo podrá ser mejorado si finalmente el conservador Partido Popular, principal fuerza de la oposición, se abstiene, como han señalado hasta ahora, en lugar de votar en contra, como hizo hace dos años y medio, cuando la formación política estaba liderada por Pablo Casado.

Algunos analistas ven la figura de Tamames, una persona de casi 90 años con problemas de movilidad –que han supuesto negociaciones sobre cual será el lugar desde el que dé su discurso que no le obligue a subir y bajar escaleras– como una metáfora de la dificultad que tiene la moción de prosperar.

Desde Vox se asegura que la finalidad que persigue es mostrar a los españoles por qué es insostenible la continuación del Gobierno de Sánchez. Para Tamames es una oportunidad para desgranar su visión de la actualidad.

Principales diferencias con Vox

Con la elección de un candidato que no milita en sus filas y que fue una figura importante durante la Transición a la democracia, Vox pretende dar una pátina de neutralidad a su propuesta. Sin embargo, también va a quedar constancia de un buen número de desavenencias.

Si bien coinciden en sostener que varias formaciones políticas "quieren romper España", en referencia a las fuerzas independentistas, Tamames no parece que vaya a tocar algunos temas centrales en el ideario de Vox. Así, no hay referencias explícitas al aborto, no plantea ilegalizar a los partidos nacionalistas, ni cuestiona el Estado de las Autonomías, que Vox quiere abolir.

Aún así, el texto define la situación actual del país como grave y dice que España "se asemeja más a una moderna autocracia absorbente", además de criticar que en el seno del Gobierno "prevalece con frecuencia la demagogia y el populismo".

El catedrático de economía aborda de pasada la crisis climática, que considera un problema, a diferencia de Vox, partido considerado negacionista en este aspecto.

Además, Tamames tiene palabras sobre la migración que están alejadas de las tesis del partido de ultraderecha, que acostumbra criminalizar a las personas migrantes en situación administrativa irregular. "Hay que abordar ese problema demorado, con los miles de víctimas mortales que se derivan de una falta de regulación comunitaria cada año en el Atlántico peninsular y todo el Mediterráneo", dice en el texto filtrado, donde también recuerda las palabras del papa Francisco: "El 'Mare Nostrum' no puede seguir siendo sepultura de miles y miles de náufragos de pateras".

La respuesta del resto de partidos

El resto de las formaciones políticas del Congreso ha ido cerrando sus posiciones en los últimos días. Desde el Partido Socialista se afirma que se toman la moción de censura con toda la seriedad y el respeto que este instrumento constitucional merece.

Ione Belarra vuelve a defender que sean las mujeres, tanto en el Gobierno como en los grupos parlamentarios progresistas, las que lideren la respuesta a la moción de censura de Vox https://t.co/4cI3dEImigpic.twitter.com/S6dL3ImY4h — Europa Press (@europapress) March 17, 2023

Por su parte, la líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha propuesto reiteradamente que sean todas las mujeres del Gobierno bicolor, o algunas de ellas, las que repliquen a las intervenciones tanto de Santiago Abascal como de su candidato a la Presidencia, como forma de responder al machismo de Vox.

El Partido Socialista ha dicho que todavía se está trabajando en la estrategia, pero es claro que descarta el planteamiento de Belarra. Todo parece sugerir que se seguirá el esquema de la moción de censura de 2020, cuando respondieron Pedro Sánchez y el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo. Así, en esta ocasión los encargados de dar la réplica por parte del Gobierno serían Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, proveniente del espacio de Unidas Podemos.

Por su parte, el Partido Popular ha optado por la indiferencia ante esta moción de censura. Así, el pasado jueves algunas de las principales figuras del partido, incluido su presidente, Alberto Núñez Feijóo, comentaban que no habían sacado tiempo para leer las 33 páginas del discurso de Tamames filtradas a los medios.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quinta fuerza en representación en el Congreso con 13 escaños, abogó en un inicio por boicotear la moción no respondiendo, o respondiendo todos los grupos con la lectura de un único mismo párrafo pactado.

Sin embargo, tras no lograr la adhesión del resto de fuerzas de la Cámara, ahora propone aprovechar la ocasión para cercar a Sánchez. El Gobierno "no se puede ir de rositas", dijo el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, el miércoles de la semana pasada.

Así, lo más seguro es que en el Congreso español se vivan varias batallas simultáneamente. Un pulso entre las dos fuerzas más importantes de la derecha, Partido Popular y Vox; el ataque de Vox al Gobierno bicolor; el intento del Partido Socialista por mostrar un escenario de unidad con los socios de investidura; y la respuesta de los socios de alianza a los socialistas. Todo ello, a dos meses para elecciones municipales y autonómicas, y poco más de medio año para las generales, donde cada fuerza política quiere marcar su territorio.