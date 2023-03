México sancionará con hasta 22 años de prisión a quien obligue a un menor a vivir en unión libre

El Senado de México avaló una reforma electoral al Código Penal Federal para sancionar con hasta 22 años de prisión a cualquier adulto que obligue a un menor de edad a vivir en unión libre.

"Basta de impunidad, basta de violencia sexual contra las mujeres", sostuvo la senadora del Partido de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez.

La iniciativa fue aprobada el miércoles con 90 votos a favor de tipificar la cohabitación forzada de menores de edad como un delito penal. Los cambios modifican el artículo 205 bis y agregan el artículo 209 quáter a la legislación.

El dictamen contempla sanciones de entre ocho a quince años de prisión a quienes violen la ley, y hasta otros siete años si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana.

✅ Por unanimidad, con 90 votos favor, se reforma el Código Penal Federal para erradicar la cohabitación forzada de menores de edad, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado o que no pueden resistir el convivir en forma semejante a la de un matrimonio.👇 pic.twitter.com/NTakS2Bbgs — Senado de México (@senadomexicano) March 15, 2023

Según refiere la directriz, comete el delito de cohabitación forzada cualquiera que fuerce, coaccione o induzca la convivencia diaria "equiparable a un matrimonio" a un menor de edad, o a personas que no tienen la capacidad de comprender o de resistirse a la unión.

"No existe justificación alguna para las prácticas de matrimonio forzado, debemos condenar su prevalencia sin importar que se esgrima al amparo de los usos y costumbres", aseveró la coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos de la Torre.

El dictamen señala que la unión temprana atenta contra el interés superior de la niñez y viola los derechos humanos de los menores, a la par de que limita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes.

En junio de 2019, México emitió un decreto para prohibir el matrimonio de menores de edad, no obstante, la unión temprana no había sido incorporada al reglamento penal hasta ahora. El dictamen aún debe ser ratificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder entrar en vigor.

La unión infantil en México

De acuerdo con la organización 'Girls No Brides', 26 % de las mujeres en México contraen matrimonio antes de los 18 años, mientras que un 4 % lo hace antes de los 15 años.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que el 17 % de los mexicanos viven en unión libre. No obstante, el número de menores que cohabitan en unión libre podría ser hasta cuatro veces mayor, dado que este tipo de relaciones no se suelen registrarse, refiere 'Girls No Brides'.

De acuerdo con la organización, México ocupa el octavo lugar en el mundo en matrimonio y uniones forzadas en mujeres menores de edad, siendo las niñas y adolescentes de los estados del sur, con amplia población indígena y afrodescendiente, las más vulnerables a este tipo de relaciones.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!