La gran banca de EE.UU. inyectará 30.000 millones de dólares para rescatar al First Republic Bank

Las entidades, entras las que figuran Bank Of America, Citigroup y JPMorgan Chase, dieron a conocer su decisión en un comunicado conjunto difundido este jueves.

Once de los bancos más grandes de EE.UU. inyectarán un total de 30.000 millones de dólares para rescatar al First Republic Bank (FRB), según lo anuncian en un comunicado conjunto difundido este jueves por Business Wire.

Bank Of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizarán un depósito individual no asegurado de 5.000 millones de dólares, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley harán otro de 2.500 millones. Por su parte, BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank ingresarán 1.000 millones cada uno.

"Esta acción de los mayores bancos de EE.UU. refleja su confianza en First Republic y en bancos de todos los tamaños, y demuestra su compromiso general de ayudar a los bancos a servir a sus clientes y comunidades", reza el texto.

Según el comunicado, la iniciativa demuestra, igualmente, la confianza en el sistema bancario estadounidense de estas entidades, que despliegan su solidez financiera y liquidez "donde más se necesita".

"Atender las necesidades"

"Tras las quiebras del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, hubo salidas de depósitos no asegurados en un pequeño número de bancos", explica el texto. "El sistema financiero de EE.UU. se encuentra entre los mejores del mundo, y los bancos de Estados Unidos (grandes, medianos y comunitarios) realizan un trabajo extraordinario al atender las necesidades bancarias de sus clientes y comunidades únicos", añaden las entidades en su anuncio.

En este sentido, recalcan que los bancos pequeños y medianos apoyan a sus clientes y empresas locales, crean millones de puestos de trabajo y ayudan a mejorar las comunidades. "Los bancos más grandes de EE.UU. están unidos con todos los bancos para apoyar nuestra economía y a todos los que nos rodean", concluye el comunicado.

En la jornada del jueves, las acciones del FRB cayeron un 36 % en la Bolsa de Nueva York, al tiempo que trascendió que el banco con sede en San Francisco (California) estaba explorando opciones estratégicas para enfrentar dicha crisis, inclusive una posible venta.

Paralelamente, la Reserva Federal de EE.UU. anunció esta misma jornada que ha prestado 11.900 millones de dólares a bancos del país en el marco de su nuevo programa de préstamos a un año, presentado el pasado domingo tras el colapso del Silicon Valley Bank, recogen medios locales.