Las entradas para el amistoso de la selección argentina con Panamá se agotan en poco más de 2 horas

El Monumental tiene capacidad para 83.214 personasEn la fila me tocó el numero 20.542Después de más de 2hs de fila virtual, me aparece que está todo agotadoCuantas entradas por persona vendieron? Más de cuatro?Es un papelón, no doy más de la bronca que tengo pic.twitter.com/9Qo2dj7O4a