Roger Waters irá a tribunales si cancelan sus conciertos en ciudades de Alemania

El legendario cofundador de la banda de 'rock' Pink Floyd, Roger Waters, amenazó con ir a los tribunales si las autoridades de ciertas ciudades alemanas deciden cancelar sus conciertos previstos para mayo como parte de su gira mundial 'This Is Not a Drill'.

Concretamente, las autoridades de las ciudades de Fráncfort del Meno, Colonia y Múnich abogan por prohibir a Waters salir a la escena, alegando sus supuestas posturas antisemitas, algo que el músico británico rechaza.

Ya en febrero, el gobierno de la ciudad de Fráncfort del Meno anunció su intención de cancelar el concierto. En esta línea, un magistrado citadino se refirió al "comportamiento persistentemente antiisraelí" del exlíder de Pink Floyd, al tiempo que lo tildó como "uno de los antisemitas de mayor alcance del mundo", detalla la revista alemana Spiegel.

Asimismo, el consejo de la ciudad recordó que en 2013 Waters utilizó como parte de un concierto un globo en forma de cerdo en el que lucía la Estrella de David.

Por otra parte, el espacio donde puede tener lugar el concierto del artista en Fráncfort es el pabellón Festhalle, que durante el pogromo de la noche de los cristales rotos de 1938 fue usado para recluir a judíos que luego fueron deportados a campos de concentración por los nazis.

Ante los intentos de impedirle aparecer en escena, Waters instruyó a la empresa legal Hocker para presentar medidas cautelares contra los ayuntamientos si estos deciden cancelar los conciertos. "La ciudad de Múnich está despilfarrando el dinero de contribuyentes en algo que no puede ser exitoso. La situación legal es muy clara, pero ellos siguen adelante con eso, y esto es inaceptable", declaró Ralf Hocker, socio de la empresa, a The Guardian.

El períodico británico cita también una declaración conjunta de Hocker y el gerente de Waters, en la que califican como "inconstitucionales" los esfuerzos de las autoridades alemanas de anular los conciertos. En esta línea, reafirman que estas acciones se basan en "una acusación falsa de que Roger Waters es antisemita, que no lo es".