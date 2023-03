Cenas, regalos y negociaciones: revelan los pormenores de la visita de Xi Jinping a Rusia

El asistente presidencial ruso, Yuri Ushakov, ha revelado este viernes detalles de la próxima visita a Rusia del presidente chino, Xi Jinping, programada para los días 20-22 de marzo.

Ushakov informó que el lunes 20 Putin y Xi publicarán artículos sobre la evaluación de las relaciones entre Rusia y China en los periódicos Rossíyskaya Gazeta y Renmin Ribao. "Estos artículos serán una señal importante en vísperas de las negociaciones, pocas horas antes de las reuniones oficiales", indicó.

Sin las "cosas del protocolo"

El funcionario explicó que la visita del mandatario chino "se denomina visita de Estado para subrayar su importancia, pero será estrictamente de negocios", sin las "cosas del protocolo". "Dado que la visita se produce inmediatamente después de una serie de acontecimientos internos en Pekín —la reelección del presidente y otros muchos—, se ha acordado que nos limitaremos a una visita a Moscú", detalló.

En concreto, el día 20 por la tarde ambos mandatarios celebrarán una reunión bilateral cara a cara y cenarán juntos. Según Ushakov, este encuentro será de "gran importancia", ya que "abordarán las cuestiones más importantes, clave y delicadas que atañen a la relación entre ambos países, incluida la realización de negocios en la escena internacional".

Entre otros temas, los líderes discutirán el conflicto en Ucrania. "Apreciamos la postura reservada y calibrada de los dirigentes chinos en este asunto, somos conscientes del plan de arreglo chino", destacó. Además, Putin y Xi abordarán la cooperación técnico-militar y la cuestión energética.

Asimismo, el asistente presidencial ruso adelantó que los mandatarios firmarán dos declaraciones conjuntas, "una declaración conjunta de la Federación de Rusia y la República Popular China sobre la profundización de la relación de asociación integral y cooperación estratégica, marcando el comienzo de una nueva era", y una declaración conjunta sobre el plan de desarrollo de las áreas clave de la cooperación económica hasta 2030. Las partes también firmarán más de diez documentos en diferentes ámbitos de cooperación.

Para el martes 21 de marzo está prevista una reunión del presidente chino con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, y después Putin y Xi mantendrán conversaciones en formato reducido y luego una reunión más amplia, harán declaraciones a la prensa y firmarán documentos conjuntos.

"A continuación [se celebrará] una cena de Estado en el Palacio Facetado, a la que asistirán delegaciones y dignatarios relevantes de un modo u otro para el desarrollo de los lazos bilaterales", indicó Ushakov, agregando que se están preparando regalos para la reunión, "no muy caros, pero simbólicos".

En 2018, Putin le regaló a Xi una 'banya' (sauna rusa) hecha de cedro de Altái, mientras que el mandatario chino le obsequió con un instrumento musical nacional chino y una figura de arcilla con la cara del presidente ruso. En 2016, Putin le llevó a Xi una caja de helados rusos como presente.

"Interacción estratégica entre dos socios que confían el uno en el otro"

Ushakov destacó que en las relaciones entre Pekín y Moscú "no hay amo, no hay esclavo, no hay ataduras, no hay tabúes de ningún tipo". "Se trata de una interacción estratégica entre dos socios que confían el uno en el otro y que comparten muchas de las mismas metas, los mismos objetivos", señaló.

También subrayó que "las próximas conversaciones darán un nuevo y fuerte impulso al desarrollo de todo el complejo de la cooperación bilateral" y que las relaciones entre ambos países "han alcanzado su nivel más alto de toda la historia y siguen ganando fuerza".

Asimismo, el funcionario apuntó que el volumen de negocios entre Rusia y China se elevó a 185.000 millones de dólares a finales de 2022, por lo que, a este ritmo, el objetivo de llegar a 200.000 millones de dólares se alcanzará antes de lo previsto, en 2023.