Una 'influencer' española denuncia lo que le ocurre a quienes abandonan a los testigos de Jehová

La 'influencer' española Soraya Narez compartió su duro testimonio sobre el rechazo y el aislamiento al que fue sometida por su entorno familiar luego de abandonar la asociación religiosa testigos de Jehová, a la que acusa de imponer ese tipo de medidas como parte de sus principios.

"Voy a hablar de lo que sucede dentro de los testigos de Jehová", dijo al comenzar su video Narez, quien acumula 103.000 seguidores en TikTok.

En el clip recordó que toda su vida formó parte de esa organización, prohibida en países como Rusia y Singapur, "más o menos hasta los 25 años". "Es una decisión muy dura de tomar por la expulsión. La expulsión supone que nadie de tu entorno, ni siquiera de familia, te puede volver a hablar", reveló.

"Muerte social"

La joven española, que actualmente vive en Londres, contó a sus seguidores que días atrás se enteró de que la organización religiosa a la que pertenecía en España denunció a la Asociación de Víctimas de los testigos de Jehová (AEVTJ), surgida en 2019 para denunciar supuestos comportamientos que atentarían contra los derechos humanos.

"He tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar la versión y decir que unos 'pocos casos desafortunados' no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión", aseveró.

Con estas afirmaciones, Narez se refiere a las denuncias que han hecho exintegrantes de los testigos de Jehová sobre la llamada "muerte social", impuesta por las autoridades de esa organización a las personas que deciden abandonarla.

"Nadie de tu entorno va a hablar contigo"

"Y me pregunto: toda esta información que tenéis en vuestra web, en video, en Atalayas, en Despertad [ambas publicaciones de los testigos de Jehová] sobre el trato con expulsados, ¿en qué queda?", manifestó.

"Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación diciendo: 'Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová', y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y que vas a perder la relación con tu familia, para que ahora digáis que es algo voluntario", dijo con la voz quebrada por el llanto.

Para sustentar sus afirmaciones, presentó la captura de pantalla de una publicación de la página web de esa organización religiosa, considerada por algunos como una secta, donde se ejemplifica el aislamiento al que deben ser sometidos los familiares que se retiran de ella.

"Alejémonos de los pecadores que no se arrepienten", dice un audio donde se dan las instrucciones sobre cómo actuar en esos casos.

Un proceso legal en marcha

En noviembre de 2022 se inició un proceso catalogado de "inédito" en el Juzgado de 1ª Instancia de Torrejón de Ardoz en Madrid, en el que los testigos de Jehová demandaron a la AEVTJ por considerar que ha hecho una "intromisión ilegítima" en esa organización, recoge Aleteia.

Aunque aún se espera una próxima sentencia sobre este caso, varios exintegrantes de los testigos de Jehová han denunciado expulsiones, ostracismo, maltratos psicológicos, abusos sexuales, aislamiento, entre otros.

"No sé si con la denuncia habéis intentado que la gente no hable, pero habéis conseguido lo contrario porque por mi parte yo voy a dar voz a todas las personas que han sufrido en esta organización", dijo Narez.

"He recuperado mi vida"

La 'tiktoker' dijo que hasta el momento no había hablado públicamente del tema porque recuperó su vida y su libertad. "Me ha costado muchísimo, pero ver cómo estáis cambiando vuestra versión me ha empujado a hablar", manifestó.

A quienes han sido parte de la organización y se encuentran en un caso similar, les dijo que "el mundo no es tan malo como les están haciendo creer" y que debían darse cuenta de que "la organización les está utilizando".

Como la creadora de contenidos se dedica a publicar videos en tono de humor, afirmó que aunque no usará esa cuenta para hablar sobre su experiencia, pero que buscará la manera para estar en contacto con los extestigos de Jehová

"Hay cosas que se tienen que denunciar y creo que si nos unimos, lo vamos a poder hacer mejor", finalizó.

