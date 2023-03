"Perú Solidario": Boluarte lanza cruzada para reconstruir el país tras desastres por lluvias

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lanzó este viernes la cruzada nacional "Con Punche Perú Solidario: Actuemos juntos", que tiene como objetivo atender a los damnificados por los desastres causados por las fuertes lluvias en el país suramericano.

"Esta cruzada 'Con Punche Perú Solidario' incluye a los gobiernos regionales, gobiernos locales, la cooperación internacional, las iglesias, los medios de comunicación [...] los colegios profesionales y la sociedad civil, es decir, nos involucra a todos", indicó Boluarte en el lanzamiento.

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 17, 2023

La mandataria comentó que en las últimas semanas Perú "ha sido golpeado por fuertes lluvias e inundaciones que han dejado pueblos y ciudades anegadas, cuantiosos daños materiales, así como miles de familias que han perdido sus pertenencias y hoy se encuentran en la intemperie y el desamparo".

Esa situación, añadió, "ha puesto a prueba" la capacidad de respuesta desde el Estado. "Hoy el país nos necesita a todas y todos. Este es un momento para la unidad, para el esfuerzo colectivo y para la solidaridad", enfatizó Boluarte, cuya gestión se ha visto cuestionada desde el primer día por masivas protestas que exigen su dimisión.

La presidenta señaló que, además de atender de inmediato a los damnificados por las lluvias, el operativo busca, en el corto y mediano plazo, "ejecutar las grandes obras" para proteger a los pueblos y ciudades e impulsar el desarrollo del país.

"Nuestro país y nuestros compatriotas requieren de soluciones de fondo integrales frente a los embates de la naturaleza, ya no medidas de corto plazo que no han resuelto nada", manifestó.

Boluarte lanzó esta cruzada luego que el pasado sábado manifestara que el Estado no cuenta con recursos para hacer frente a la situación por las lluvias.

"A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advertimos hace varias semanas que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país. Gobernadores y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y, hay que decir la verdad, el Estado tampoco, no tenemos maquinaria, no tenemos motobombas. No tenemos cómo afrontar este sistema de estas lluvias naturales", expresó entonces.

Los daños

Las lluvias que afectan el país se deben al paso del ciclón Yaku. Boluarte indicó que los desastres producidos por el fenómeno natural han dejado 50 muertos desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo de este año, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

En ese lapso, de acuerdo con el documento leído por la mandataria, también se han registrado cerca de 8.000 damnificados, más de 50.000 afectados y 48 heridos; asimismo, más de 1.300 viviendas destruidas y otras 1.800 inhabitables, y 640 kilómetros de carretera afectadas.