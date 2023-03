Un congresista peruano se enfrenta a manifestantes tras llamarlos "terroristas" (VIDEO)

El Congreso de la República de Perú es la institución más repudiada del país, como lo confirman una serie de sondeos publicados incluso antes de que asumiera el poder la presidenta Dina Boluarte, en diciembre de 2022. Desde entonces se han registrado múltiples movilizaciones, especialmente en las provincias.

Y sobre estas manifestaciones se expresó en su momento el congresista Edwin Martínez, quien calificó de "terroristas" y "ociosos" a los que salieron a las calles para exigir la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento y un adelanto de elecciones.

"Que vayan a trabajar, que no sean ociosos", aseveró Martínez sobre un paro convocado para el jueves 16 en Arequipa. "¿Con qué alimentan a sus familias? Con lo que le pagan la mina ilegal, con lo que les paga los narcoterroristas, con eso alimentan a sus familias, las cosas claras", agregó.

🔴#VIDEO "¿Quién te crees? Sinvergüenza. Mantenido del estado. Que vienen aquí a decir que somos unos terroristas !?", le gritan a congresista Edwin Martínez en su semana de representación. pic.twitter.com/L1GKVeetCd — La Salita del SIN 🇵🇪 (@LaSalitadelSin) March 17, 2023

Este jueves Martínez estuvo en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, donde fue increpado por un grupo de personas que se sintieron aludidas por sus declaraciones.

Una de las personas, megáfono en mano, lo interrogó: "¿Quién te crees que eres? Vienen aquí a decir que somos unos terroristas, que somos unos delincuentes"; a lo que Martínez respondió: "¿Quién te crees tú? Ven solo, huevón".

"Eres un vividor y mantenido del Estado", le espetaron los congregados, que despidieron al legislador del partido Acción Popular con más insultos.

Aclaración de sus palabras

Sobre sus polémicas declaraciones, Martínez explicó que no se refería a todos los manifestantes cuando criticó estas protestas.

"Yo no le he dicho terrorista al ciudadano común y corriente que sale a las calles. Yo le he dicho terrorista a aquel que ha tenido la sagacidad de incendiar fábricas, de quemar vehículos", subrayó.