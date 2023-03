Exembajador argentino en Ecuador sostiene que el Gobierno de Lasso "miente" sobre la huida de Duarte

Recién llegado a su país, el ahora exembajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, acusó al Gobierno de Guillermo Lasso de "mentir" sobre lo ocurrido con la huida de la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Buenos Aires en Quito, donde se encontraba refugiada.

En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, Fuks le respondió al canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, quien lanzó duras críticas contra él y el presidente Alberto Fernández. Según Holguín, el mandatario reconoció que su Gobierno fue "cómplice" de la salida de la extitular ecuatoriana de Transporte.

"No hay ninguna complicidad, el Presidente no reconoció ninguna complicidad. Esa es otra de las mentiras del canciller Holguín. Él está tratando de sacar el músculo político que no tiene y demuestra una incapacidad al romper un esquema regional entre dos países que tienen una relación histórica enorme", fustigó el exembajador.

Duarte, condenada en su país por una causa de corrupción, salió el pasado fin de semana de la sede diplomática sin notificación alguna y viajó a Venezuela, hecho que tensionó las relaciones entre los dos países.

Según Fuks, el mandatario Fernández intentó apaciguar las desaveniencias que derivaron en la retirada de los embajadores de sus respectivas sedes diplomáticas.

"El Presidente primero habló conmigo, me llamó porque quería hablar con [su par de Ecuador Guillermo] Lasso, y con mi teléfono habló con el canciller. Lo que le estaba pidiendo era hablar con Lasso para desescalar el conflicto, y el canciller ya tenía en su mano el decreto o la nota en la cual me solicitaban que me retirara", señaló el entrevistado.

"No estaba atento a sus movimientos"

Fuks, quien vivía a unos 30 metros de donde se alojaba Duarte en la sede diplomática en Quito, aclaró que no se dio cuenta de la salida de la exministra de Rafael Correa hasta el domingo, cuando le llamó la atención no ver luces prendidas. Según su versión, Duarte debe haber salido de la Embajada el viernes por la tarde.

"Yo estoy solo durante el fin de semana, voy a caminar, a nadar, lo que hace alguien en su fin de semana, no estaba atento a los movimientos de Duarte. El canciller [Santiago] Cafiero chequeó la situación y le informó a Holguín. No hay demora. No era que se fugó de una cárcel: estaba refugiada en la Embajada argentina, tenía asilo, era libre de salir cuando quisiera", dijo en otra entrevista con el diario La Nación.

En ese sentido, apuntó que la acusación del Gobierno de Lasso, de que haya existido una "zona liberada", es "una mentira más de Holguín". Y responsabilizó al canciller de haber permitido que escalara una "crisis que no tiene sentido".

"Dejó a Ecuador sin embajador en Argentina, donde estudian 15.000 ecuatorianos, con 1.110 millones de intercambio comercial", lamentó.