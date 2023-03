La subsecretaria de Salud de EE.UU. dice que pronto se aceptará el cambio de sexo en niños

No obstante, grupos de profesionales médicos consideran que sus declaraciones "son erróneas y deben ser contrarrestadas".

La subsecretaria de Salud estadounidense, Rachel Levine, aseguró que la atención de afirmación de género para menores de edad tiene el "mayor apoyo" de la Administración del presidente Joe Biden y prometió que en el país pronto se normalizará el cambio de sexo de niños, informa Fox News.

"Creo que no va a ser políticamente ventajoso. No lo fue particularmente en 2022. Así que creo que, de cara a las elecciones de 2024, los próximos dos años van a ser difíciles", declaró Levine durante un discurso en el Centro Médico Infantil de Connecticut, en la ciudad de Hartford. "Pero soy positiva y optimista y espero que la rueda gire después de eso y que esta cuestión no sea tan política y socialmente un campo minado", expresó.

No es la primera vez que Levine, la primera funcionaria federal del país norteamericano abiertamente transgénero, insta a que se permita la terapia de reasignación de sexo en menores. "Los grupos de profesionales médicos acreditados coinciden en que la atención de reafirmación de género es médicamente necesaria, segura y eficaz para los jóvenes trans y no binarios", escribió la subsecretaria en sus redes sociales en octubre.

"Debe ser contrarrestada"

Sus declaraciones no fueron acogidas con satisfacción por todos. "La aparición de Levine en el Hospital Infantil de Connecticut elogiando la 'atención de afirmación de género' para menores y afirmando que será totalmente aceptada es errónea y debe ser contrarrestada", dijo Stanley Goldfarb, miembro de la organización Do No Harm, una asociación nacional de profesionales médicos que combate el impacto negativo de las ideologías radicales en el sistema sanitario.

"No hay pruebas fehacientes de que los niños tratados con hormonas que alteran el sexo o bloqueadores de la pubertad tengan mejores evaluaciones de salud mental", aseguró.

Las declaraciones de Levine se producen solo unos días después de que el presidente Joe Biden calificara de "cercano al pecado" la prohibición de los tratamientos de afirmación de género para menores de edad en el estado estadounidense de Florida.

La Junta Médica del estado en noviembre votó a favor de restringir la terapia hormonal, los bloqueadores de la pubertad y las cirugías de reasignación de sexo en niños y adolescentes, y esta semana la medida entró en vigor, recoge CBS.