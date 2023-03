"Es una marioneta": Rusia denuncia que la CPI no hizo nada contra сulpables de la invasión de Irak

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunció este viernes durante una reunión del Consejo de Seguridad del organismo que la Corte Penal Internacional (CPI) no responsabilizó a culpables de la crisis en Irak, aunque pudo hacerlo.

Nebenzia se refirió al tema cuando abordó la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, emitida por el tribunal y apoyada por Washington. Al respecto, el presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó la decisión de la CPI de "justificada", recoge Reuters.

Según el alto diplomático ruso, la decisión demuestra que este tribunal "va camino a su autodestrucción" y "es una marioneta en manos del Occidente colectivo que siempre está lista para ejercer pseudojusticia por encargo".

"Resulta especialmente cínico que las sentencias jurídicamente nulas se hicieran públicas en vísperas del 20.º aniversario de la invasión ilegal estadounidense de Irak, donde la CPI tenía jurisdicción pero no hizo nada en absoluto para llevar a los responsables ante la justicia", resaltó.

Por su parte, el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov, tachó la postura de EE.UU. respecto a la orden de la CPI de "esquizofrenia". "Mientras hacen comentarios inaceptables sobre el líder ruso, las autoridades estadounidenses guardan silencio deliberadamente sobre sus propias 'atrocidades' en Irak, Yugoslavia, Libia y Vietnam", indicó.

La invasión en Irak

EE.UU., al igual que Rusia, no forma parte del Estatuto de Roma —el documento constitutivo de la CPI—, por lo que no considera las decisiones del órgano judicial como legales. "La cuestión es que nosotros tampoco reconocemos [la orden contra Putin] internacionalmente. Pero creo que es un punto muy fuerte", aseveró Biden.

Por esa razón, cuando se trataba de responsabilizar a los culpables de la invasión de Irak, los militares estadounidenses no podían ser procesados por la CPI, excepto cuando se determinen crímenes cometidos en territorio de países signatarios, pero Bagdag tampoco forma parte de la organización.

Según el organismo, "la cuestión específica de la legalidad de la decisión de recurrir al uso de la fuerza en Irak en 2003 —o en cualquier otro lugar— no entra en el mandato legal del tribunal y, por tanto, no entra en el ámbito de su examen preliminar".

Por otra parte, la CPI lanzó una investigación contra los militares británicos por su papel en la invasión en Irak, dado que el país firmó el Estatuto de Roma. No obstante, en 2020 la CPI decidió cerrar, por segunda vez, su investigación reabierta en 2014, a pesar de que existe una "base razonable" para creer que miembros de las Fuerzas Armadas británicas cometieron crímenes de guerra como asesinato intencionado, violación, tortura y otros.

"Historial torpe"

El país norteamericano tiene un "historial torpe" con la institución internacional, recuerda The Washington Post.

La CPI se creó en virtud del Estatuto de Roma, aprobado por las Naciones Unidas en 1998, y EE.UU. fue uno de los países que votó contra el documento y no lo ratificó. El expresidente de la nación, George W. Bush, incluso adoptó una ley que autoriza el uso de "todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación" de un militar o funcionario detenido por solicitud del tribunal de La Haya.

Las relaciones de Washington con el organismo volvieron a empeorar durante la Administración Trump. Al respecto, el jefe de la legación rusa en Estados Unidos recordó este viernes que Washington, "tratando de proteger a sus ciudadanos de la persecución internacional", impuso sanciones contra los fiscales del organismo y señaló que ahora los funcionarios norteamericanos reiteran que "EE.UU. no se rige por la CPI".

En 2017, la corte empezó a estudiar cargos contra soldados estadounidenses, pero, en respuesta, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a los jueces de la CPI.

Además, el entonces asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, expresó que Washington está en contra de la idea de que la CPI pueda tener mayor autoridad que la Constitución y la soberanía de EE.UU.

Si bien Biden levantó las sanciones contra los fiscales del tribunal, en 2021 Washington se opuso a la investigación de la corte sobre la situación en Palestina. "La CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto. Israel no es parte de la CPI y no ha consentido la jurisdicción de la corte", argumentaron.