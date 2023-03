Ordenan a la Ópera Metropolitana de Nueva York pagar a Anna Netrebko por las actuaciones canceladas

Un árbitro consideró que apoyar a Putin "ciertamente no es una bajeza moral".

Un árbitro ha ordenado a la Ópera Metropolitana de Nueva York (EE.UU.) a pagar a la soprano ruso-austríaca Anna Netrebko más de 200.000 dólares por actuaciones que canceló el año pasado, informó este viernes The New York Times.

Así, el mediador Howard Edelman, en una decisión emitida el mes pasado de la que no se ha informado previamente, dictaminó que la ópera debe compensar a Netrebko por 13 actuaciones canceladas debido a un acuerdo contractual conocido como 'pay or play', que exige a las instituciones pagar a los artistas aunque luego decidan no contratarlos.

El centro había argumentado que la artista no tiene derecho al pago debido a su negativa a cumplir con la exigencia de la compañía de que denunciara al presidente ruso, Vladímir Putin, tras el inicio de la operación especial militar en Ucrania. Sin embargo, el árbitro consideró que "no hay duda de que es partidaria de Putin, como tiene derecho a serlo", pero apoyar al jefe de Estado "ciertamente no es una bajeza moral".

Netrebko también había solicitado 400.000 dólares adicionales en concepto de honorarios por compromisos en próximas temporadas que se habían discutido pero no acordado formalmente, pero Edelman dictaminó que la cantante no tiene derecho a la suma porque los contratos no se habían firmado. Además, impuso una multa a la artista de casi 30.000 dólares por hacer declaraciones "muy inapropiadas" en redes sociales.

Por su parte, Peter Gelb, director general de la compañía, afirmó que "es una pérdida artística para la Ópera Metropolitana de Nueva York" no contar con las actuaciones de Netrebko en su escenario.