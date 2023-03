Sam Neill, actor de 'Parque Jurásico', revela que padece un raro cáncer de sangre

El actor neozelandés Sam Neill, conocido por su papel en la saga 'Parque Jurásico', recibe tratamiento contra un raro cáncer de sangre en estadio tres, informó el viernes The Guardian.

En una entrevista con el diario, Neill reveló que le detectaron linfoma angioinmunoblástico de células T hace un año mientras estaba en la gira promocional de la película 'Jurassic World: Dominio'.

"Me encontré sin nada que hacer", confesó el actor. "Me encanta trabajar. [...] Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso", añadió.

Cuando la primera ronda de quimioterapia pareció no funcionar, firmó un contrato con la empresa farmacéutica para recibir un tratamiento "muy caro", y era la única persona del estado australiano Nueva Gales del Sur que lo recibía. El contrato establecía que si seguía vivo al cabo de cuatro meses, la quimioterapia sería gratuita.

Ahora, el actor debe recibir quimioterapia de forma mensual por el resto de su vida. "No tengo miedo a morir", declaró. "Pero me fastidiaría. Porque me gustaría tener una o dos décadas más, ¿sabes? Hemos construido todas estas terrazas preciosas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar cerca para verlo todo madurar. Y tengo a mis encantadores nietos. Quiero verlos crecer", continuó. "¿Pero en cuanto a la muerte? Me da igual", concluyó.