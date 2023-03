El PP acusa al PSOE de "ocultar algo" al no querer investigar el 'caso Mediador' en España

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados de España, Cuca Gamarra, cree que si el PSOE no quiere formar una comisión de investigación en la cámara baja sobre el 'caso Mediador' es porque oculta algo, según comentó en una entrevista concedida este sábado a RNE.



Gamarra dijo estar sorprendida de que el principal partido del Gobierno haya evitado que se investigue dicha "trama criminal", cuyo cabecilla —subrayó— fue uno de sus miembros, el exdiputado Juan Bernardo Fuentes.

"Lo que tendríamos que haber esperado del PSOE es que, cuando menos, […] hubiera querido que la investigación llegara hasta el final, aunque solo fuera por devolver la honorabilidad al Congreso de los Diputados y con ello a su grupo parlamentario", afirmó.

En este sentido, insistió en que cuando alguien teme que se lleve a cabo una comisión de investigación en una cuestión que le afecta, es porque tiene algo que "tapar y ocultar". Por esa razón —añadió—, el PSOE "es capaz de entregar y de cambiar cromos con ERC y con Bildu para que esa comisión no siga hacia delante".

"¿Por qué no quieren que se investigue?"

"Lo que yo me pregunto es qué es lo que ocultan, si es que afectaba esto a muchas más personas que solo a Tito Berni", continuó. "¿Por qué no quieren que se investigue? Cuando uno no quiere que se investigue es porque tiene algo que ocultar", reiteró.

La política recordó que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno diciendo que iba a combatir la corrupción, y ahora —denunció— "lo que está intentando tapar es la corrupción que ha afectado a su grupo parlamentario".

El pasado 14 de febrero, salió a la luz el 'caso Mediador' con la detención de varios implicados, incluido Bernardo Fuentes. La investigación del caso, que implica a políticos y empresarios, ha puesto al descubierto extorsiones y mordidas a cambio de conseguir privilegios como contratos públicos o ayudas europeas, así como pagos de celebraciones entre los implicados en la trama con consumo de drogas y participación de prostitutas.