¿Qué pasa con Imran Khan en Pakistán, el país en el ojo de "una tormenta perfecta"?

El ex primer ministro enfrenta decenas de cargos y este sábado compareció ante el Tribunal Superior de Islamabad, en medio de disturbios en los exteriores.

Pakistán desafía una "tormenta perfecta", como calificó la situación el canciller del país, Bilawal Bhutto Zardari, debido a la crisis política, de seguridad y económica por la que atraviesa simultáneamente. Y en medio de todo, se suma la lucha del ex primer ministro de la nación Imran Khan, quien enfrenta decenas de cargos penales y exige el adelanto de las elecciones.

Khan fue destituido en abril de 2022 tras prosperar una moción de censura en el Parlamento, y desde entonces ha sido acusado de 85 cargos, que incluyen corrupción, terrorismo, desacato a los tribunales, disturbios e incluso blasfemia.

El 7 de marzo, el Tribunal Superior de Islamabad emitió una orden de arresto en su contra, pero no se efectuó. Posteriormente, la corte citó al político para que compareciera el 13 de marzo y el exlíder no se presentó, aludiendo amenazas contra su vida. Luego, el tribunal emitió otra orden de arresto sin posibilidad de fianza, lo que a inicios de esta semana desencadenó la violencia en la ciudad de Lahore. Cuando la Policía intentó detenerlo, se enfrentó a cientos de simpatizantes de Khan en las cercanías de su casa.

Finalmente, Imran Khan compareció este sábado ante el Tribunal Superior de Islamabad, que canceló su orden de detención. Durante la comparecencia, en los exteriores se produjeron fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y partidarios del ex primer ministro.

El Ejército y la política

Tradicionalmente, el Ejército maneja los hilos de la política pakistaní y Khan fue destituido en medio de disputas con la cúpula militar. La estrategia del actual Gobierno con apoyo de las fuerzas armadas ha sido involucrarlo en múltiples casos judiciales, en un intento por buscar que una corte lo condene e inhabilite para ocupar un cargo público. Pero la estrategia no está dando resultados, reporta The Indian Express.

La popularidad del ex jefe de Gobierno no ha hecho más que crecer, mientras que la coalición gobernante Movimiento Democrático de Pakistán (PDM, por sus siglas en inglés) ha perdido fuerza, debido a las duras medidas económicas aplicadas. Tras asegurar esta semana que el país se encuentra en el ojo de "una tormenta perfecta", el ministro de Exteriores pakistaní lamentó que los partidos políticos no puedan sentarse a dialogar para tratar de hacer frente a la amenaza de seguridad nacional que enfrenta la nación por los crecientes ataques terroristas, así como la precaria situación económica.

Kham reclama el adelanto de las elecciones, que están programadas para octubre. Lo más probable es que el ex primer ministro vuelva al poder, pero cualquier acción inconstitucional del Ejército y del PMD para postergar los comicios o manipular sus resultados solo allanaría el camino para una crisis mucho mayor, prevé el medio regional.