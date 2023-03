Operación Calamar: 40 registros y varios funcionarios del expresidente dominicano Medina detenidos por corrupción

La Procuraduría General de la República Dominicana informó este domingo del arresto de una serie de altos funcionarios del expresidente Danilo Medina (2012-2020), incluidos tres exministros, vinculados con un supuesto entramado de corrupción, en el marco de la así llamada Operación Calamar lanzada la noche del sábado.

Hasta el momento, un total de 19 personas se encuentran detenidas, al tiempo se realizaron unos 40 allanamientos que culminan meses de investigación por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

La lista de los apresados incluye al exministro de Hacienda, Donald Guerrero; al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al excontralor general, Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal de Azúcar, Luis Miguel Piccirilo; al exidirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y a los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Próximamente, los fiscales formalizarán la solicitud de medida de coerción ante los tribunales.

Desde el Ministerio Público informaron que los exfuncionarios están acusados de defraudar al Estado más de 19.000 millones de pesos, lo que equivale a unos 347,9 millones de dólares estadounidenses.

Los cargos preliminares contra los arrestados incluyen desfalco, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, soborno y financiación ilícita de campaña a una escala sin precedente, lavado de dinero, así como falsificación de documentos públicos y privados, entre otros.

Medina en EE.UU. y reacción de otro exmandatario

Entretanto, el director general de Migración, Venancio Alcántara, confirmó este domingo que el expresidente Medina se encuentra en EE.UU. desde el jueves pasado a donde partió en un vuelo privado, recoge Listin Diario.

Por su parte, el expresidente de la nación, Hipólito Mejía, comentó los arrestos y señaló que está en contra de la "retaliación". "Yo no estoy de acuerdo con la libertad absoluta o independencia de la justicia, no creo en eso, no me gusta la retaliación, no conozco los detalles, pero no me gusta la retaliación, estoy en desacuerdo con eso", sostuvo, citado por el Diario Libre.

Asimismo, indicó que "no conoce detalles" del caso, al tiempo que admitió que "el que metió la pata que la pague".