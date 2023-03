VIDEO: Un derrame de petróleo provoca el estado de emergencia en Kuwait

Según Kuwait Oil Company, no hubo heridos y la producción no se vio afectada.

La empresa nacional Kuwait Oil Company (KOC) declaró este lunes el "estado de emergencia" a raíz de un "derrame de petróleo en el occidente del país", informa AFP.

"No han ocurrido lesiones como resultado de la fuga, y la producción no se ha visto afectada", comentó el vocero de la compañía, Qusai al Amer, agregando que tampoco se reportó ninguna fuga de gases tóxicos. Al Amer también comunicó que la fuga "ocurrió en tierra, pero no en una zona residencial", sin especificar la ubicación exacta del derrame.

Según el portavoz, KOC envió un equipo para determinar la fuente de la fuga y contenerla.