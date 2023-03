La ONU reacciona a la intención del Reino Unido de enviar a Kiev municiones de uranio empobrecido

La ONU está preocupada por cualquier uso de armas con contenido de uranio empobrecido, declaró este martes el portavoz adjunto del secretario general del organismo, Farhan Haq, durante una conferencia de prensa.

Al ser preguntado sobre la intención del Reino Unido de suministrar al régimen de Kiev munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido, Haq dijo: "Hemos expresado preocupaciones a lo largo de los años sobre cualquier uso de uranio empobrecido, dadas las consecuencias de tal uso. Y eso se aplicaría a todos los que proporcionen este tipo de armamento".

Al mismo tiempo, el vocero no respondió específicamente a la siguiente pregunta, sobre si esto significaba que la ONU no apoyaba la decisión del Reino Unido. "No conozco los detalles de esto, pero hemos expresado nuestra preocupación, incluso a través de la Oficina de Asuntos de Desarme, sobre el uso de uranio empobrecido en cualquier lugar", concluyó.

Anteriormente, la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, anunció este lunes que además de la entrega a Ucrania de un escuadrón de carros de combate Challenger, el Reino Unido "suministrará munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido", que son "muy eficaces para destruir los tanques y vehículos blindados modernos".

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este martes que Moscú se verá obligado a responder, si Londres toma esta medida. "Parece que Occidente ha decidido luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con hechos. En este sentido, me gustaría señalar que, si todo esto sucede, Rusia tendrá que reaccionar, teniendo en cuenta que el Occidente colectivo ya está empezando a utilizar armas con un componente nuclear", manifestó.