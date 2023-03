Stoltenberg afirma que China no debe suministrar armas a Rusia

Reconoció que hasta el momento Washington no ha percibido ninguna señal de que Pekín realice entregas de armamento a Moscú.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este martes que Pekín no debe suministrar armamento a Rusia para no prolongar aún más el conflicto entre Moscú y Kiev. "China no debería proporcionar ayuda letal a Rusia, eso sería apoyar una guerra ilegal", sostuvo el líder de la Alianza, citado por Reuters.

Al mismo tiempo, Stoltenberg reconoció que Washington de momento no ha percibido ningún indicio de que Pekín esté enviando armas al Ejército ruso. "No hemos visto ninguna prueba de que China esté entregando armas letales a Rusia, pero hemos visto algunas señales de que esto ha sido una solicitud de Rusia, y que este es un tema que las autoridades chinas están considerando en Pekín", afirmó.

Por otra parte, señaló que la actual visita a Moscú por parte del presidente chino, Xi Jinping, revela que ambas naciones están potenciando aún más su cooperación en diferentes sectores.

"Vemos cómo China y Rusia se acercan cada vez más en el ámbito militar (ejercicios conjuntos, patrullas conjuntas, patrullas navales y aéreas) en el económico y también en el político y diplomático", indicó. "Entonces, la reunión en Moscú es parte de ese patrón, en el que China y Rusia están trabajando cada vez más cerca y construyendo una asociación cada vez más fuerte", agregó.

Más armas para Ucrania

Este lunes, Washington aprobó un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 350 millones de dólares, que se convertirá en la 34.ª entrega de armas y equipos estadounidenses, según anunció el propio Blinken.

De acuerdo con el comunicado, el paquete incluye más munición para lanzacohetes múltiples HIMARS y obuses, así como munición para vehículos de combate de infantería Bradley, misiles HARM, armas antitanque y otros equipos.

Xi se reúne con Putin

Esa misma jornada, Xi Jinping llegó a Moscú para reunirse con Vladímir Putin en el marco de una visita de Estado. El presidente chino se refirió a Putin como su "querido amigo", subrayando que eligió concretamente a Rusia para su primera visita de Estado después de ser reelegido para un tercer mandato el pasado 10 de marzo.