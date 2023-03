"No segregamos y dejamos que todo el mundo haga preguntas": Moscú reacciona al incidente con el periodista 'discriminado' en la Casa Blanca

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, comentó el incidente ocurrido este lunes durante la habitual sesión informativa de la Casa Blanca, en el que un periodista acusó a la portavoz Karine Jean-Pierre de no permitirle hacer preguntas.

Más allá de la reacción de Karine Jean-Pierre que, en su opinión, "por desgracia es previsible", Zajárova centró sus comentarios en algunas de las palabras pronunciadas por el descontento periodista Simon Ateba.

Mientras se quejaba de ser discriminado, el corresponsal para la Casa Blanca de Today News Africa aseguró que no había podido hacer ni una pregunta en siete meses. "Esto no es China. Esto no es Rusia. Esto es Estados Unidos. Esta es la Casa Blanca", criticó Ateba.

"Usted ha dado en el clavo de manera fantástica. Washington no es China ni Rusia. Nosotros, a diferencia de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, no segregamos a los periodistas y dejamos que todo el mundo haga preguntas", comentó la vocera rusa.

Zajárova recalcó que durante las ruedas de prensa que celebra regularmente el Ministerio de Exteriores ruso se responde a "todos" los interrogantes y las sesiones "llegan hasta la última pregunta".

"Es difícil imaginar una situación en la que no hayamos dado a alguien la oportunidad de preguntar o que haya salido de una sesión informativa con preguntas. Una gran variedad de medios de comunicación interviene, formulando preguntas punzantes. A veces el debate se anima y la sesión informativa puede durar varias horas", explicó.

Finalmente, la portavoz invitó a Ateba a conectarse a la próxima sesión informativa, que se celebra semanalmente en línea con conectividad desde cualquier parte del mundo. "Estamos preparados para responder a todas sus preguntas por Karine, incluidas las relativas a Estados Unidos", aseguró.

