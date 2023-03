"Es una necesidad": Macron se pronuncia sobre la reforma de las pensiones que desató protestas masivas

El presidente francés aseveró que la reforma "continuará su camino democrático", e indicó que no tolerará que las concentraciones masivas compuestas por "rebeldes" se apoderen de las calles.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reafirmado este martes la necesidad de su polémica reforma de las pensiones, que ha provocado numerosas manifestaciones y disturbios por todo el país.

"¿Cree que me hace feliz hacer esta reforma? No", sostuvo el mandatario durante una entrevista. "No es un lujo ni un placer, es una necesidad del país", insistió.

Macron afirmó que a pesar del descontento social, la medida debe "entrar en vigor antes de fin de año", porque es "necesaria". "Nuestro sistema, hay que reformarlo, lo hago con responsabilidad", prometió el mandatario en sus declaraciones. El líder francés aseveró que la reforma de las pensiones "continuará su camino democrático", recordando que el documento, "elaborado por el Parlamento, tras meses de consulta, dio lugar a 175 horas de debate".

Al mismo tiempo, indicó que no tolerará que las concentraciones masivas compuestas por "rebeldes" se apoderen de las calles francesas. "Hay que decir que respetamos, escuchamos el enfado de los manifestantes pero no podemos aceptar ni a los rebeldes ni a las facciones", dijo.

"Cuando los grupos usan la violencia extrema para agredir a los funcionarios electos de la República, cuando usan la violencia sin reglas porque ya no son felices, ya no es la República", afirmó el mandatario. "Los sindicatos tienen legitimidad. Los respeto. Defienden su punto de vista", no obstante, "la violencia debe ser condenada", agregó.

Asimismo, Macron explicó que sus razones para introducir la reforma se basan en que el aumento de jubilados, que está previsto que se produzca en las próximas décadas, podría debilitar la financiación del sistema. Al mismo tiempo, precisó que se negó a utilizar el déficit estatal para financiar las pensiones. "Porque, ¿qué es el déficit? Es cuando elige hacer pagar a sus hijos porque se niega a reformarse", dijo.

"Lamento no haber logrado convencer a la gente de la necesidad de esta reforma", concluyó.

Las protestas sacuden Francia

El 16 de marzo el gobierno de Macron aprobó la reforma de las pensiones para elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, sin pasar por la votación de la Asamblea Nacional, haciendo uso del artículo 49.3 de la Constitución. La reforma desató diversas manifestaciones en varias ciudades del país.

Este martes transcurrió otra jornada de protestas que derivó en enfrentamientos entre policías y manifestantes en la capital del país. Los agentes usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, mientras en la Plaza de la República un uniformado lanzó una granada de gas lacrimógeno a la muchedumbre, la cual explotó directamente en la cara de un manifestante.

Al menos 46 personas fueron detenidas.

El día anterior, al menos 101 personas también resultaron detenidas en París, después de que fuertes disturbios se registraran con el motivo de las protestas contra la polémica reforma.

Los manifestantes prendieron fuego a contenedores de basura y lanzaron piedras y botellas hacia los policías. Por su parte, los uniformados emplearon gases lacrimógenos.