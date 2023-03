El máximo oficial militar de EE.UU. predice que en 15 años o menos los principales ejércitos serán "robóticos"

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, el oficial de mayor rango del país, predijo que gran parte de los ejércitos, armadas y fuerzas aéreas del mundo "serán robóticos" en 15 años o incluso antes.

"Actualmente estamos experimentando el cambio más significativo y fundamental en el carácter de la guerra. Y esta vez está impulsado por la tecnología", manifestó el general en una entrevista en el pódcast 'None of the Above', de Eurasia Group Foundation, que se publicó el martes.

A diferencia de la "naturaleza de la guerra", que describió como política y un aspecto que implica relación entre el gobierno, el ejército y la población, Milley aclaró que el "carácter" de la guerra incorpora tácticas, técnicas, conceptos, organizaciones, armas, tecnología y gestión.

En ese contexto, el general citó como ejemplo las primeras municiones de precisión, que surgieron hace 40 años, al final de la guerra de Vietnam, y ahora son elementos imprescindibles de cualquier ejército moderno.

Al referirse a las tecnologías bélicas modernas, al alto oficial hizo hincapié en la robótica.

"Nosotros y la mayoría de los ejércitos de los países avanzados ahora estamos experimentando con embarcaciones marítimas no tripuladas, tanto de superficie como subacuáticas. Estamos desarrollando tanques y vehículos terrestres robóticos. Dentro de 5, 10 o 15 años, veremos porciones significativas de ejércitos, armadas y fuerzas aéreas que serán robóticas", afirmó.

Otro elemento de las guerras modernas que destacó el máximo jefe militar de EE.UU. es el de la inteligencia artificial, una tecnología que "se está desarrollando muy, muy rápidamente en el sector comercial" y que puede ser fundamental para anticiparse a los adversarios en la toma de decisiones.

"Cuanto más rápido seas capaz de asimilar y absorber grandes cantidades de información y luego determinarla en relación a tu oponente, entonces vas a tener una ventaja decisiva", explicó.

"Todas esas tecnologías están convergiendo al mismo tiempo y todas darán frutos en los próximos 10 o 15 años", concluyó.