El último gorila hembra cautivo de Tailandia lleva décadas en exhibición en un centro comercial

El animal "no es capaz de ver el sol, la luna. Está en una caja de cemento con ventanas de vidrio", expresan los activistas que exigen su liberación.

El gorila hembra Bua Noi, de 33 años, cuyo nombre significa 'pequeño loto' en tailandés, ha estado enjaulado en lo alto de un centro comercial de Bangkok, la capital de Tailandia, desde que tenía 3 años de edad. El animal, perteneciente a una especie en peligro crítico de extinción, forma parte de la exhibición del zoológico de Pata, un negocio privado. Activistas internacionales han hecho campaña durante mucho tiempo para que el primate sea devuelto a la naturaleza, pero sus esfuerzos no han tenido éxito, informó, este martes, AFP.

El gorila hembra volvió a ser noticia recientemente después de que el zoológico ofreciera una recompensa por información que permitiera arrestar al autor del grafiti "¡Libertad para Bua Noi!", escrito en una de las paredes del centro comercial. Recientemente, los dueños del zoológico rechazaron una exorbitante oferta de dinero por parte del Ministerio de Recursos Naturales y Medioambiente para que entregaran la custodia del animal, alegando que es demasiado viejo para ser relocalizado.

Campaña por su liberación

Sin embargo, los activistas dicen que esto no tiene sentido, pues el gorila es un animal muy sociable que viviría en grupos familiares muy unidos en la naturaleza. Bou Noi "no es capaz de ver el sol, la luna. Está en una caja de cemento con ventanas de vidrio", comentó a AFP Edwin Wiek, de la Fundación Amigos de la Vida Silvestre de Tailandia. "Ella necesita salir de eso", agregó. "Ella necesita estar entre los de su propia especie o al menos estar afuera y tener la oportunidad de ver cosas, experimentar la naturaleza, pájaros volando", subrayó Wiek.

Tailandia aprobó una ley ambiental dirigida a prevenir el abuso de animales nativos, aunque presenta un agujero legal, pues no incluye los zoológicos de propiedad privada o a los animales no autóctonos como Bua Noi. Por su parte, Padej Laithong, director de la Oficina Nacional de Conservación de la Vida Silvestre, planteó que la sección de esta norma referida a los zoológicos aún no se aplica.