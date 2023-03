Segunda alerta en 3 meses: Francia Márquez denuncia intento de atentado con explosivos en Colombia

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció un nuevo intento de atentado en su contra que se pretendía ejecutar en el departamento del Chocó, al oeste del país, según información de inteligencia de la policía.

Según el medio local RCN Radio, Márquez detalló que un agente que le notificó que no era seguro llegar a la zona que pretendía visitar porque había información de que habían colocado explosivos.

"Llegué al aeropuerto, se me arrimó un policía de los mandos de la región y me dijo: 'no está segura la región, al parecer hay información de explosivos que han colocado y ponemos en su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento'. Y les dije: 'yo voy", comentó la vicepresidenta el martes, a su llegada a la reunión de reconocimiento de responsabilidad estatal por un caso de violación a los derechos humanos, conocido como "Operación Génesis".

Hoy en tránsito en el Uraba informaron a la Vice que no era seguro llegar a Cacarica por denuncia de explosivos en la zona, supe además que es tan aerofobica como yo, pero “de malas”, fuimos igual pues había que cumplirle a la comunidad y volvimos felices de haberlo hecho 💜 pic.twitter.com/LyP3DoIfWV — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) March 22, 2023

Esta no es la primera vez que la vicepresidenta recibe avisos de atentados. En enero pasado, los servicios de inteligencia encontraron ocho kilos de explosivos en la vía que conduce a su casa en Yolombó, Cauca, que fueron destruidos en un procedimiento controlado.

Además, durante la campaña electoral, Márquez recibió amenazas de muerte y fue declarada "objetivo militar". En 2019, la también activista y líder social, salió ilesa de un atentado armado en su contra y en 2020 denunció que había desmejorado su esquema de seguridad, asignado por el Estado.

📝iInsólito! Fiscal General confirma que vicepresidenta Francia Márquez, no tiene garantías de seguridad para ingresar al Cauca. "Recibió una comunicación de la UNP y de la Policía Nacional en dónde le comunican que no le garantizaban la seguridad”, precisó Francisco Barbosa. pic.twitter.com/rgpEITt5CK — Emisoras ABC (@EmisorasABC) March 22, 2023

Previamente, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó en un acto público reseñado por medios locales, que la vicepresidenta le había expresado su preocupación porque recibió por escrito dos avisos, uno de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otro de la Policía, donde le notificaban que no le podían garantizar su seguridad para ir al Cauca, su región natal.

"La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar. Estoy sorprendido, me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca", agregó el fiscal, quien afirmó que en esa región, ahora mismo, "nadie puede entrar, ni siquiera el Estado".

¿Por qué Márquez viajó a Chocó?

La vicepresidenta se trasladó hasta la región del Chocó, para visitar la zona humanitaria Nueva Esperanza, ubicada en el municipio de Riosucio, y acompañar el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano con las víctimas del caso 'Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica', mejor conocido como "Operación Génesis".

"En acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por caso de Operación Génesis, llevamos un mensaje de perdón a las comunidades afrodescendientes de la cuenca del Cacarica. Honramos la memoria de las víctimas de estos lamentables hechos que no debieron suceder nunca", dijo Márquez.

La alta funcionaria agregó que el actual Gobierno tiene "el compromiso y la disposición de trabajar para que la complicidad y colaboración de miembros del Estado con grupos armados no se repita". "Nos corresponde romper el silencio institucional, la injusticia histórica que significa la impunidad de estos crímenes", agregó.

El objetivo del Cambio en Colombia, tiene que ver con que los pueblos históricamente vulnerados, no vuelvan a repetir la historia del horror y la violencia, que podamos construir tejido social, desde el reconocimiento, el resarcimiento de las víctimas y la garantía de #DDHH. pic.twitter.com/g5eqvzRfeY — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) March 22, 2023

En esa línea, admitió "sin condiciones", la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia. "Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros", sostuvo.

Márquez resaltó que el reconocimiento estatal se dio justo el día en que se conmemora la lucha contra la discriminación, el racismo y formas conexas de intolerancia. Además, expresó todo el apoyo del Gobierno para reconstruir la sociedad de cambio y paz que aspiran los colombianos.

¿Qué pasó en 1997 en la región de Cacarica?

El senador colombiano Alberto Benavides Mora explicó los hechos que sufrieron los habitantes de Cacarica, entre los días 24 y 27 de febrero de 1997, cuando paramilitares en complicidad con las Fuerzas Armadas de Colombia asesinaron a varios líderes sociales y provocaron el desplazamiento forzado de 3.500 personas.

Estos hechos fueron recriminados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2013, cuando emitió una sentencia en contra del Estado colombiano que reconoce la participación de la Brigada VII del Ejército en estos crímenes de lesa humanidad.

Por esta razón, se ordenó al Estado colombiano ejecutar medidas de reconocimiento y restablecimiento de derechos para los los habitantes de las cuencas del río Cacarica y el Bajo Atrato.

Sin embargo, el senador Benavides denunció que las comunidades afrodescendientes y campesinos de esa región aún sufren los estragos de la violencia paramilitar y el conflicto armado.

"El Gobierno está demostrando su compromiso con la verdad y la justicia restaurativa. Para realizar la 'paz total' hay que generar garantías para las comunidades: que no se repitan los hechos de violencia, pero también dar todas las condiciones para alimentar la vida", expresó Benavides.