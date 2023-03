Activistas interrumpen una sesión del Senado de EE.UU. y acusan a Blinken de alimentar el conflicto en Ucrania

Activistas estadounidenses interrumpieron este miércoles una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., en la que estaba presente el secretario de Estado, Antony Blinken. Las personas que protagonizaron la protesta, miembros de la ONG antimilitarista Code Pink, le recriminaron que no tuviese un plan para resolver el conflicto ucraniano y denunciaron la falta de iniciativas pacíficas de su Gobierno. Además, lo acusaron de "financiar una guerra indirecta con Rusia".

"Secretario Blinken, ¡necesitamos negociaciones de paz para Ucrania ahora mismo! El pueblo estadounidense no quiere financiar una guerra indirecta con Rusia, que puede llevarnos a la tercera guerra mundial o al holocausto nuclear. Debe actuar como un diplomático e intentar negociar. Si no acepta el plan de paz de China, ¿qué propone usted?", declaró la activista Medea Benjamin en la sesión.

Tras ser arrestada, Benjamin agregó que Blinken en realidad no es un diplomático porque no ha hecho nada para poner fin al conflicto en Ucrania. "Necesitamos que resuelva el problema, no que lo agrave. No queremos que siga enviando más y más armas", destacó. La activista subrayó que Blinken "viaja por el mundo intentando conseguir más armas de otros países para enviarlas a Ucrania", mientras esos otros países "declaran que no quieren unirse a esta guerra, quieren acabar con esta guerra".

Además, otros miembros de Code Pink se pronunciaron en contra de las sanciones estadounidenses a Cuba y Venezuela, y pidieron el cese de la financiación a "la opresión israelí contra el pueblo palestino".

Todos los activistas portaban pancartas con lemas. Todos fueron escoltados fuera de la sala inmediatamente y arrestados por la Policía.