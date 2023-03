Reserva Federal de EE.UU.: "La gerencia de Silicon Valley Bank expuso al banco a riesgos significativos y fracasó gravemente"

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Jerome Powell, criticó duramente a las directivas de Silicon Valley Bank (SVB) y las culpó de falta de juicio por llevar a la quiebra uno de los bancos más grande del país.

"En un nivel básico, la gestión de Silicon Valley Bank fracasó gravemente. Hicieron crecer el banco muy rápidamente, lo expusieron a un riesgo significativo de liquidez y de tasa de interés, pero no cubrieron esos riesgos", afirmó este miércoles en una rueda de prensa.

En su opinión, esos riesgos eran visibles y comprensibles para todos. "SVB experimentó un retiro de fondos rápido y a gran escala sin precedentes de sus cuentas por parte de un grupo concentrado de depositantes relacionados. Más rápido de lo que podría esperarse según los datos históricos", subrayó el jefe del banco central estadounidense.

Powell se abstuvo de dar más detalles sobre su percepción de las causas del colapso de la entidad. Sin embargo, aseguró que su mayor interés es identificar "qué salió mal" y "cómo sucedió". "Encontraremos [las respuestas] y luego haremos una evaluación de cuáles son las políticas correctas a implementar para que [algo similar] no vuelva a suceder", añadió.

Finalmente, el presidente de la Fed enfatizó que los problemas que no pudo subsanar SVB eran inusuales y no reflejaban la situación sistémica de la banca nacional. "Estas no son debilidades en absoluto de todo el sistema bancario. Este fue un banco atípico en términos de su porcentaje de depósitos no asegurados y en términos de sus tenencias de riesgo de duración", explicó Powell.

El pasado 10 de marzo, Silicon Valley Bank protagonizó la mayor quiebra bancaria en EE.UU. desde la crisis financiera mundial de 2008. El decimosexto banco más grande del país colapsó después de que los depositantes retiraran su dinero, a medida que se extendía la preocupación por la crisis que atravesaba la entidad bancaria. Frente a esa situación, los reguladores bancarios tomaron posesión del banco y designaron como síndico a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), que a su vez se apresuró a cerrar el banco.