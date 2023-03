Haaretz: Israel realizó operaciones psicológicas ilegales contra sus ciudadanos durante una ofensiva en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron una campaña psicológica ilegal contra ciudadanos israelíes durante un operativo militar en la Franja de Gaza en mayo de 2021, reportó este miércoles Haaretz.

Según el periódico israelí, la iniciativa tuvo el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre las maniobras ofensivas de las FDI y el "costo" que estas acciones suponen para los palestinos.

Para ello, la Unidad de Portavoces de las FDI publicó videos e imágenes de ataques aéreos israelíes contra Gaza usando el 'hashtag' #GazaRegrets, mediante docenas de cuentas falsas ('bots') en Twitter y TikTok, así como en Facebook e Instagram*. Las publicaciones estaban acompañadas de subtítulos como "¿Por qué solo muestran a Israel siendo atacado en lugar de nuestros propios ataques en Gaza? ¡Tenemos que mostrarles a todos lo fuertes que somos!", o "Comparte para que todos puedan ver cómo tomamos represalias a lo grande".

El uso de 'bots', así como la colaboración con 'influencers' israelíes, estaban destinados a evitar que las publicaciones se "atribuyeran" al Ejército y a que se creyera que se trataba de reacciones autenticas, originadas orgánicamente entre los ciudadanos.

De acuerdo al medio, esta "campaña de propaganda" se lanzó varios días después de que la Unidad de Portavoces de las FDI sintiera que el público local estaba más impresionado por los ataques con cohetes lanzados a Israel desde Gaza que por las acciones israelíes dentro del territorio palestino.

No obstante, la campaña no despertó el interés esperado en los internautas, ya que el contenido generado en las redes sociales casi no generó interacciones ni difusiones. En consecuencia, las autoridades admitieron que el uso de cuentas falsas fue un error, pero insistieron en que los 'bots' estuvieron operativos solo por 24 horas y que en los últimos dos años no ocurrieron otros episodios similares.

Operaciones ilegales

Cabe destacar que las FDI disponen de recursos para llegar a sus ciudadanos en varios aspectos. Sin embargo, la ley israelí prohíbe a la institución utilizar esas capacidades internamente, lo que significa que la guerra psicológica encubierta contra la sociedad israelí es ilegal.

"Estas capacidades se desarrollaron para identificar la mentalidad de los países enemigos e influir en ellos desde el exterior, sin las huellas dactilares de las FDI, en la situación interna de los adversarios con los que Israel está librando una guerra", dijo un alto funcionario de defensa a Haaretz. "No se llevan a cabo operaciones de guerra psicológica contra ciudadanos israelíes. Esto está prohibido por la ley", aclaró.

*Red social perteneciente a Meta, calificada como organización extremista en Rusia, donde está prohibida.