EE.UU. dice que apoya esfuerzos para "erradicar la corrupción" en Venezuela y Diosdado Cabello responde

El diputado venezolano le pidió a Washington no entrometerse en los asuntos internos del país.

El Gobierno de EE.UU. expresó su apoyo a la lucha contra la corrupción en Venezuela, en el contexto las investigaciones y detenciones abiertas por hechos irregulares en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

No obstante, el espaldarazo fue rechazado por el diputado venezolano Diosdado Cabello, quien le pidió a Washington no inmiscuirse en los asuntos internos del país suramericano y apuntó a supuestos intereses velados por parte de EE.UU.

En esta semana, por lo menos 19 personas han sido detenidas por su vinculación con presuntos actos de corrupción en varios frentes del poder público.

Hasta ahora se han desentrañado tramas corruptas en PDVSA, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), el sistema de Justicia y algunas alcaldías.

¿Qué dijo EE.UU.?

En una rueda de prensa, John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que su país apoyaba "los esfuerzos para erradicar la corrupción, incluso en Venezuela".

"Vamos a continuar monitoreando la situación a medida que se desarrolla", agregó.

Del mismo modo, aseguró que su Gobierno espera "que cualquier investigación sea transparente, exhaustiva y lo más independiente posible".

Durante la transmisión del programa 424 de Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello Rondón, rechazó el pronunciamiento de “apoyo” a la lucha contra la corrupción emprendida por el Estado venezolano y los calificó de entrépitos. https://t.co/mjyha2tb9o — REDRADIOVE (@RedRadioVe) March 23, 2023

Con respecto a las pesquisas que se han iniciado, el portavoz solo alegó que como recién comienzan, no puede calificar "la tarea antes de que esté lista". Sin embargo, instó a las autoridades venezolanas a hacerlas "de una manera muy responsable, transparente y creíble".

Kirby también se refirió a los contratos suscritos por Caracas y Chevron en diciembre pasado. En su opinión, su país proporcionó "un alivio de sanciones específico y por tiempo limitado" con la finalidad de "apoyar los esfuerzos para restaurar la democracia y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano".

Desde hace por lo menos ocho años, el Gobierno estadounidense ha impuesto una serie de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, concebidas como un mecanismo para generar presión económica, social y política con la finalidad de impulsar la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que no es reconocido como mandatario legítimo por EE.UU. aunque llegó al poder mediante elecciones.

El portavoz de la Casa Blanca reiteró que PDVSA "no recibirá ganancias por la venta de petróleo", debido a que "deben destinarse al pago de deudas con Chevron".

La respuesta de Diosdado Cabello

En su programa 'Con el mazo dando', el diputado Cabello aludió esas declaraciones y pidió a Washington no inmiscuirse en los asuntos locales. "No se metan en lo que no les importa", expresó.

"EE.UU. no tiene que meterse en los asuntos internos ni de Venezuela ni de ningún país, son unos entrépitos [entrometidos]".

El también vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al que pertenecen varios de los detenidos e investigados, dijo que la finalidad de este proceso de indagaciones no era agradar a la Casa Blanca y sugirió qué podría haber detrás.

"Pareciera que están interesados en ver quiénes son los corruptos para llevárselos y protegerlos, como es la política de EE.UU.", agregó.

El parlamentario acusó a Washington de proteger a los prófugos de la Justicia venezolana Nelson Mezerhane, banquero; Herbert García Plaza, exministro de Alimentación; Rafael Isea, exgobernador del estado Aragua; y Eligio Cedeño, banquero vinculado a los 'Panamá Papers'.

Durante su espacio televisivo, recordó que el propio mandatario venezolano relató que estuvo a la cabeza de las investigaciones que han causado conmoción en Venezuela desde octubre pasado.

"Por instrucciones del presidente Maduro ha comenzado esta cruzada contra la corrupción y no lo hacemos para que ustedes [EE.UU.] se sientan bien. Nos sentimos bien con esta batalla, porque es obligatoria en una revolución de verdad", concluyó.