Un portero argentino anota el que podría ser el gol más lejano de la historia del fútbol (VIDEO)

El arquero argentino Leandro Requena, del club chileno Cobresal, logró una hazaña futbolística el pasado sábado cuando anotó un gol de portería a portería en el minuto 77 del partido contra el Colo-Colo, en donde su equipo se llevó la victoria 3-1.

Requena consiguió la proeza al ejecutar un potente saque de meta que pasó por encima del centro del campo. El guardameta de Colo-Colo, Brayan Cortés, quien estaba fuera de su área, retrocedió e intentó despejar el balón de cabeza, pero tropezó y la pelota le pasó por encima y siguió rodando hasta entrar en su arco.

👀 GOALKEEPER SCORES A GOAL 👀Chilean team Cobresal scores a goal direct from a goalkick courtesy of goalie Leandro Requena pic.twitter.com/lVPndDXuon — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) March 21, 2023

"Es la primera vez que me pasa. Antes no había estado ni cerca", declaró Requena a un medio local, señalando que lo ocurrido es "prácticamente imposible", puesto que "tiene que pasar algo desafortunado, como le pasó a Brayan". "Jamás se me pasó por la cabeza hacer un gol de arco a arco. A ningún arquero, yo creo", reiteró.

De acuerdo con la cadena de televisión que transmitió el encuentro, TNT Sport Chile, el gol fue anotado desde una distancia de 101 metros. Por otro lado, el diario The Sun subrayó que el tanto "podría establecer el récord mundial Guinness por el gol más lejano de la historia del fútbol". Actualmente, esta marca la posee el portero del club inglés Northampton Town, Tom King, que en 2021 marcó desde una distancia de 96,01 metros.

Cuando se le preguntó si haría la petición para postular al récord Guinness, Leandro Requena afirmó que sí. "Estamos a la espera, la verdad estoy contento con todo esto más que nada por lo personal, pero también por la institución, por el fútbol chileno. Quedar en la historia con un hecho así me pone contento", indicó.