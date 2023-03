Integrante de una de las bandas de K-Pop más populares pide disculpas por usar una camiseta con un símbolo nazi

Chaeyoung, de la banda TWICE, eliminó de sus redes sociales la fotografía, en la que se la veía usando la prenda,

La cantante del popular grupo de K-Pop TWICE, Chaeyoung, se disculpó este martes después de publicar una fotografía en redes, donde la artista, de 23 años, llevaba puesta una camiseta con una esvástica. La imagen fue posteriormente eliminada, detalla Bilboard.

"Sinceramente me disculpo respecto a la publicación de Instagram*. No reconocí correctamente el significado de la esvástica inclinada en la camiseta que usaba", se lee en una publicación en redes. "Prestaré absoluta atención en el futuro para evitar que se repita una situación similar. Me disculpo sinceramente de nuevo", añadió.

Según el medio, la prenda en cuestión tenía una imagen de la década de 1970 con el músico británico Sid Vicious, de Sex Pistols, vistiendo una camiseta con el símbolo nazi.

*Red social perteneciente a Meta, calificada como organización extremista en Rusia, donde está prohibida.