Hungría tacha de "lamentable" la orden de arresto contra Putin de la CPI

El Gobierno de Hungría considera "lamentable" la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló este jueves el jefe de la Oficina del primer ministro de Hungría, Gergely Gulyas, citado por medios locales.

Según el funcionario, la decisión de la CPI no contribuye al establecimiento de la paz en Ucrania. Asimismo, afirmó que, a pesar de que Hungría forma parte del Estatuto de Roma, este no fue promulgado porque contradice la Constitución nacional. Además, indicó que tanto EE.UU., como Rusia no reconocen la jurisdicción de la CPI.

La semana pasada la CPI emitió una orden de arresto contra Putin por supuestos crímenes cometidos en Ucrania. En respuesta, el Comité de Investigación de Rusia abrió este lunes una causa penal contra el fiscal de la CPI Karim Ahmad Khan y los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, citando su responsabilidad por presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.