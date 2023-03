Vicepresidenta de Colombia afirma que no tiene información de pesquisas sobre intento de atentado

Un día después de denunciar un nuevo intento de atentado, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, agradeció la preocupación expresada por el fiscal general Francisco Barbosa sobre su seguridad, pero afirmó que aún no le informaron del avance de las investigaciones de otro ataque frustrado en su contra, en enero, cerca de su casa en el departamento del Cauca.

Márquez escribió una serie de trinos en los que recordó que el pasado 20 de enero le comunicó a Barbosa sobre el atentado frustrado ocurrido en la vía de Yolombó, que conduce a su residencia. En esa oportunidad, los servicios de inteligencia encontraron ocho kilos de explosivos, que fueron destruidos en un procedimiento controlado.

La vicepresidenta comentó que había pedido investigar los hechos y que había recibido un oficio, en octubre de 2022, en el que el subcomandante de la Policía del Cauca le recomendaba no ir a la zona donde residía, "a raíz del contexto de riesgo evidenciado".

Señor Fiscal Francisco Barbosa @FiscaliaCol, agradezco su preocupación por mi seguridad.El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca.👇🏽 Sigue. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 23, 2023

La también ministra de Igualdad y Equidad aseguró que desde que se reunió con Barbosa no ha vuelto a tener un diálogo con él, ni ha "sido informada de avances en esas investigaciones".

"Valoramos el trabajo de la Policía de Colombia y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida", concluyó.

El miércoles, la vicepresidenta denunció un nuevo intento de atentado en su contra en el departamento del Chocó, que se une al de enero.

Estos dos eventos no han sido las únicas señales de peligro. Durante la campaña, Márquez recibió amenazas de muerte y fue declarada "objetivo militar"; en 2019 salió ilesa de una acción armada y en 2020 denunció que había desmejorado su esquema de seguridad, asignado por el Estado.

Lo que dijo el fiscal

Barbosa informó en un acto público reseñado por medios locales, que la vicepresidenta le había expresado su preocupación porque recibió por escrito dos avisos, uno de la UNP y otro de la Policía, donde le notificaban que no le podían garantizar su seguridad para ir al Cauca, su región natal.

"La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar. Estoy sorprendido, me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca", agregó el fiscal, quien afirmó que en esa región, ahora mismo, "nadie puede entrar, ni siquiera el Estado".