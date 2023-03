"¿Quién es Guacamaya?": López Obrador sospecha que agencias internacionales están detrás de filtración

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió este jueves a la prensa investigar quiénes están detrás de Guacamaya, el grupo que el año pasado hackeó más de seis terabytes de información confidencial de las Fuerzas Armadas.

"¿Quién es Guacamaya?", ¿quién hace ese espionaje?", ¿por qué no investigan?, yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González", afirmó en conferencia de prensa, al hacer referencia al empresario que encabeza la oposición a su Gobierno.

El mandatario recordó que la información que obtuvieron los 'hacktivistas' es ilegal y criticó a los medios que la publicaron.

"¿Por qué no hacen primero la investigación? No es obligatorio, pero sería más profesional, más ético, investigar de quién es Guacamaya", insistió.

López Obrador descartó que el Gobierno esté investigando por su cuenta a los hackers. "No nos vamos a meter en eso. Intuimos [el origen de 'Guacamaya'] pero, ¿para qué nos vamos a meter? Ya estamos con el tiempo encima y necesitamos consolidar el proceso de trasformación", dijo.

Antes, el presidente fue cuestionado por el espionaje que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó en contra de por lo menos un defensor de derechos humanos y periodistas, lo que quedaría demostrado por las filtraciones que también revelaron que los militares compraron y usaron Pegasus, un software espía propiedad de la empresa israelí NSO Group.

"Nosotros hacemos inteligencia, no espiamos, no es lo mismo", señaló, al asegurar que las intervenciones que se realizan son "para garantizar la paz y la tranquilidad no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos".

Por otra parte, López Obrador reveló que este jueves presentará un informe sobre las labores de inteligencia que realiza la Sedena, en medio de la controversia que hay desde hace meses porque se desconoce todo lo relativo al uso de Pegasus.

Antecedentes

El año pasado, el grupo de 'hacktivistas' Guacamaya obtuvo y filtró millones de documentos clasificados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile, México, El Salvador, Colombia y Perú.

Ello provocó una serie de escándalos por la falta de ciberseguridad de los Estados, así como por las presuntas pruebas de persecución en contra de periodistas, ambientalistas, feministas, defensores de derechos humanos y todo tipo de organizaciones sociales.

Guacamaya, nombre de una de las aves oriundas de América Latina, se dio a conocer en marzo de 2021, cuando difundió datos sobre la persecución a ambientalistas en Guatemala, pero se conoció a nivel global luego de las filtraciones.

Entre las revelaciones que impactaron en México, destaca la información sobre las enfermedades que padece López Obrador, así como abusos sexuales cometidos en el Ejército que no se habrían investigado ni sancionado, así como la supuesta compra y uso de Pegasus, algo que ha sido negado desde la presidencia.