La amiga del hijo de una congresista presume uso de helicóptero militar y desata polémica en Perú

Una nueva controversia involucra al Congreso de Perú, luego de que saliera a la luz pública el uso de un helicóptero de la Fuerza Aérea por parte del hijo de una parlamentaria y de su novia, quien se fotografió posando dentro de la aeronave.

Este jueves, la congresista Maricruz Zeta respondió por el hecho en entrevista con la emisora local RPP y trató de justificar la situación alegando que su hijo y otros jóvenes voluntarios utilizaron el helicóptero militar luego de quedarse varados mientras entregaban ayuda en la provincia de Huancabamba, ante las fuertes lluvias que han golpeado al país.

"Nosotros, de Huancabamba, nos hemos tenido que trasladar hasta Sondorillo y me dijo que llegaría un vuelo con ayuda humanitaria con dos toneladas de calamina y me dijo que en ese vuelo nos podían trasladar", aclaró.

En el siguiente comunicado desmiento las noticias tendenciosas que no se ajustan a la verdad sobre el supuesto uso indebido de un helicóptero de mi hijo. Simplemente fue auxiliado al igual que sus compañeros por un helicóptero de la FAP, ya que se quedaron varados. pic.twitter.com/t6AAZze57N — Maricruz Zeta (@maricruz_zeta) March 23, 2023

De la misma forma, declaró que desconoce si la joven que compartió la fotografía es novia o no de su hijo y, aunque admitió que las imágenes generan incomodidad en la población, trató de restar importancia al hecho alegando que los involucrados "son jóvenes".

"¿Quién no se toma una foto? La chica, no lo sé, será o no será [novia de su hijo], porque aparte de ella, los demás se han tomado foto. Yo me he tomado foto, todos nos hemos tomado fotos. La chica, yo sí la he visto tomándose fotos como cualquier inocente que no es político", dijo.

No obstante, el presidente de la Junta Vecinal de Miraflores en Piura, Jorge Pellón, calificó el caso de "absurdo" y consideró que la sociedad vota congresistas, a los cuales les otorga ciertos privilegios inherentes a su cargo, pero no "a la familia".

Congresista María Cruz Zeta de Fuerza Popular llevo en el helicóptero de las FFAA a su hijo con su novia cuando era para apoyar a los damnificados pic.twitter.com/BA3jICfHKa — Chacotero (@ChacoteroPeru) March 22, 2023

"No hay ninguna razón en lo absoluto, y más aún si se trata de un rescate, para que vaya el hijo y la enamorada en actitud social, tomándose fotos en el helicóptero. Si es una operación de rescate, debe ir solamente personal calificado para esa operación", remarcó Pellón.

Posible denuncia

En la víspera, Zeta se mostró confiada en que no habrá un eventual proceso en su contra en la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República.

"¿Si me llevan por tomarme una foto a Ética? No creo que me lleven (...) uno tiene que tomarse una foto porque se emociona de ayudar a su pueblo", enfatizó.

Zeta, además, indicó que su partido, el fujimorista Fuerza Popular, conoce su trayectoria. "No tengo por qué temer, mi bancada conoce mi labor social", agregó.