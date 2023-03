Un vehículo blindado de fabricación suiza habría aparecido en Ucrania

Berna no tan solo se negó a enviar armas a Kiev, sino que una ley suiza sobre equipo militar directamente prohíbe la entrega de armamento a países que participan en un conflicto armado.

La Secretaría de Estado para Economía de Suiza inició una investigación después de que aparecieran unas fotos en las que presuntamente se puede observar un vehículo blindado Eagle I, de fabricación suiza, en territorios controlados por Kiev, en concreto en las ciudades de Chásov Yar y Avdéyevka, situadas en Donbass, informa este miércoles el periódico Neue Zürcher Zeitung.

Una de las imágenes, tomada a mediados de febrero en la localidad de Chásov Yar, cerca de Artiómovsk (conocida en Ucrania como Bajmut), fue publicada por el fotógrafo español José Colón en sus redes sociales. La segunda fue tomada en Avdéyevka y publicada por la agencia AFP. Se reporta que en ambas imágenes se puede observar el vehículo blindado Eagle I, pero se desconoce si trata de un solo vehículo o de dos unidades distintas.

El periódico destaca que las autoridades de Suiza se niegan a suministrar su material bélico a Kiev y prohíben a los países europeos enviar a Ucrania armamento de fabricación suiza. Al mismo tiempo, una ley helvética sobre equipos militares prohíbe la entrega de armamento a países que participan en un conflicto armado.

En cuanto al posible origen del tanque (o de los tanques), Neue Zürcher Zeitung señala que Dinamarca compró 36 vehículos blindados Eagle I en los años noventa y que los usó hasta el 2008. El modelo original del tanque cuenta con una torreta, pero el Ejército danés las desmontó de los vehículos en 2003. En este sentido, los Eagle I observados en Ucrania no tienen torreta.

Sin embargo, Copenhague nunca ofreció a Ucrania vehículos Eagle I. En 2022, Dinamarca pidió permiso a Berna para entregar a Kiev 20 vehículos blindados de transporte personal de un modelo más antiguo, denominado Piranha, pero la solicitud fue rechazada.

Un portavoz del Ministerio de Defensa danés confirmó al medio que su país no envió blindados Eagle a Ucrania, sino que vendió 27 de sus vehículos a una empresa alemana en 2013, con la autorización de Suiza, mientras que las unidades restantes fueron desballestadas o depositadas en museos. Por lo tanto, la reciente aparición de los vehículos de combate en el campo de batalla sugiere que es posible que al menos una parte de esos Eagle haya llegado a manos de los ucranianos desde la mencionada compañía alemana (cuyo nombre no se proporciona), pese a que se firmara una declaración de no reexportación.

Frente a la situación, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos suiza ahora está investigando si la empresa violó la prohibición de reexportación. "Haremos todas las aclaraciones necesarias y evaluaremos la situación lo antes posible", comentó el portavoz de la Secretaría, Fabian Maienfisch, afirmado que el organismo se toma "muy en serio" el caso. Si resultara que el envío de los Eagle a Ucrania viola la Ley de Material de Guerra, las autoridades tomarían "las medidas apropiadas", agregó.