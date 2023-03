El primer estado de EE.UU. aprueba una ley que prohíbe a los menores usar redes sociales sin permiso paterno

El gobernador de Utah, Spencer J. Cox, ha firmado este jueves una nueva legislación que prohibirá a los niños y adolescentes del estado menores de 18 años acceder a las redes sociales sin la autorización de sus padres a partir del 1 de marzo de 2024, con el fin de proteger sus vidas y su salud mental de las aplicaciones adictivas.

"Las tasas de depresión y otros problemas de salud mental entre los jóvenes están aumentando debido a las empresas de redes sociales. Como líderes y padres, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros jóvenes", publicó Cox en Twitter este viernes, en referencia a la reciente legislación.

De acuerdo con la ley, la primera de este tipo en EE.UU., los menores de 18 no solo perderán el acceso a las redes sociales si no cuentan con la autorización paterna, sino que además tendrán prohibido usarlas entre las diez y media de la noche y las seis y media de la mañana; no obstante, se detalla que este horario podrá ser ajustado por los padres, que podrán tener el acceso completo a las cuentas de sus hijos.

Asimismo, se estipula que se requerirá de una verificación de edad por parte de un adulto para cualquier residente de Utah que busque mantener o abrir una cuenta en redes sociales. Las autoridades destacan que cualquier persona que viole la ley podrá ser demandada por otra.

Según la normativa, las empresas de redes sociales no pueden recopilar datos de un niño y no puede dirigirse a las cuentas de los niños para mostrar publicidad. Se tiene previsto que las compañías interpongan demandas antes de que la ley entre en vigor, comunica AP.