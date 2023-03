Twitter anuncia el fin de todas las cuentas verificadas que no paguen a partir del 1 de abril

Algunos usuarios de la plataforma critican la medida, mientras otros mantienen la confianza en que esos cambios no se van a implementar.

Este viernes, la cuenta oficial de Twitter ha anunciado que las cuentas verificadas que no paguen perderán la marca azul el próximo 1 de abril. El tuit ha generado muchos comentarios y críticas. Una usuaria comentó en modo sarcástico: "Se debe estudiar la incapacidad de Elon para hacer un solo cambio bueno en esta aplicación". Pero otra, fue más agresiva en su señalamiento: "Los pagos verificados no tienen sentido. Solo los imbéciles tontos le pagan porque necesita dinero y los tontos se lo tragan".

Sin embargo, otros usuarios de la plataforma mantienen la confianza en que esos cambios no se van a implementar y consideran que es una tomadura de pelo por parte de Elon Musk, pues en la fecha seleccionada, coincidentemente, se celebra el Día de los Inocentes. "Es una broma, chicos, obviamente el 1 de abril es el Día de los Inocentes. Él no haría eso", indicó un usuario. Otro dijo de forma irónica: "Si esto es el Día de los Inocentes, me comeré un huevo crudo".

Actualmente existe una suscripción mensual llamada Twitter Blue, que cuesta ocho dólares para la versión web y 11 dólares para los usuarios de iOS. Este servicio permite el acceso a funciones exclusivas, como "editar tuits, subir videos en calidad 1080p, modo lector y una marca de verificación azul".