WP: Cómo Musk desvió el rumbo del desarrollo del sistema de conducción autónoma de Tesla

De acuerdo a exempleados de la firma, una serie de decisiones desacertadas del magnate han hecho que esta tecnología aún no esté disponible.

Para Elon Musk, propietario de Tesla, la tecnología de conducción completamente autónoma (Full Self-Driving) es el elemento clave para que las acciones de la firma valgan cuantiosas sumas de dinero. Sin embargo, desarrollarla ha representado todo un reto para el empresario, especialmente por los altos costos de los componentes que hacen que esta sea segura.

Cuando la cadena de suministros de microprocesadores comenzó a verse interrumpida hace un par de años, haciendo que el precio de estos se disparara, Musk tomó una decisión: abaratar el coste de producción del sistema.

Una tecnología menos segura

Como parte central de su estrategia, según comentaron exempleados de Tesla a The Washington Post, el empresario optó en mayo del 2021 por dejar de utilizar sensores de radar en los vehículos, componentes encargados de detectar peligros a distancia y evitar colisiones contra otros autos mientras circulan.

Esta medida, señalan los informantes, partió de la premisa de que las ocho cámaras con las que están equipados los Tesla deberían ser suficientes para garantizar una conducción segura. Una resolución que causó preocupación entre los ingenieros, ya que, sin radar, el sistema de conducción autónoma, en caso de que la visión de las cámaras sea obstruida por la lluvia, el reflejo de la luz del sol u otro tipo de factores, es susceptible de cometer errores básicos de percepción y causar accidentes.

En un principio, los sensores de radar y los sensores ultrasónicos, así como otros dispositivos de detección de menor alcance, desempeñaron un papel fundamental en el diseño de los autos y del 'software' de Tesla, puesto que complementaba la información recolectada por las cámaras, ofreciendo una comprobación real de lo que había alrededor.

En consecuencia, según reportaron al medio estadounidense antiguos empleados de la compañía y otros expertos, el número de accidentes con vehículos Tesla implicados aumentó sustancialmente. Entre los problemas más comunes, según las quejas presentadas ante las autoridades, se encuentra el hecho de que los coches supuestamente se detenían ante peligros imaginarios, además de malinterpretar las señales de la calle y no detectar obstáculos.

Falsas expectativas

En 2019, durante una presentación a los inversores, Musk aseguró que a mediados del 2020 habría más de un millón de Teslas en las carreteras equipados con un sistema de conducción completamente autónomo, y que este sería tan fiable y seguro que incluso los conductores "podrían dormirse" tras el volante.

Este tipo de declaraciones impulsó al magnate a reunir a un equipo de ingenieros que trabajó a marchas forzadas para cumplir con lo prometido. No obstante, de acuerdo a John Bernal, un exoperador de pruebas de Tesla despedido en 2022, "el [desarrollo del] sistema solo avanzaba muy lentamente a nivel interno". "Elon sigue tuiteando: 'Oh, ya casi lo tenemos, ya casi estamos'. Pero internamente no estábamos cerca, por lo que debíamos trabajar más y más y más", agregó.

Exagerando las capacidades del sistema

El retraso en el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma ha llevado al empresario a exagerar las verdaderas capacidades del sistema, sobrevalorando la eficacia y seguridad de los 'softwares' de automatización en la conducción Autopilot y Full Self-Driving beta, utilizados en sus vehículos eléctricos, de acuerdo a una demanda presentada el mes pasado por los accionistas de Tesla.

En opinión de exempleados de la compañía, las deficiencias en los sistemas automatizados de manejo responden al ritmo vertiginoso al que fueron obligados a trabajar, a las medidas de reducción de costes de producción, así como al errático manejo de la empresa por parte de Musk, quien reasignó a docenas de ingenieros de Tesla para trabajar en el desarrollo del código de Twitter.

En una presentación para inversores de Tesla celebrada este mes, Musk, junto con un grupo de empleados, destacó la experiencia de la compañía en temas relacionados con la conducción autónoma. No obstante, no anunció un desarrollo sustancial en este tipo de tecnología. Tras la reunión, las acciones de la empresa cayeron un 6 %.