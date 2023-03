Biden dice que China todavía no ha suministrado armas a Rusia, pero que eso "no significa que no lo harán"

"No tomo a China a la ligera, no tomo a Rusia a la ligera, pero creo que exageramos enormemente", afirmó el presidente estadounidense.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este viernes que China todavía no ha suministrado armas a Rusia, pero destacó que esto no significa que no lo vaya a hacer en el futuro.

"No tomo a China a la ligera, no tomo a Rusia a la ligera, pero creo que exageramos enormemente", afirmó el mandatario durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo canadiense, Justin Trudeau.

"He estado escuchando ahora, durante los últimos tres meses, [que] China va a proporcionar armas significativas a Rusia […] No lo han hecho todavía. No significa que no lo harán, pero no lo han hecho todavía", dijo en ese contexto. Biden agregó que, "si algo pasa, Occidente se ha unido significativamente más".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este martes que Pekín no debe suministrar armamento a Rusia para no prolongar aún más el conflicto entre Moscú y Kiev. "China no debería proporcionar ayuda letal a Rusia, eso sería apoyar una guerra ilegal", sostuvo el líder de la Alianza.

Al mismo tiempo, Stoltenberg reconoció que Washington, de momento, no ha percibido ningún indicio de que Pekín esté enviando armas al Ejército ruso. "No hemos visto ninguna prueba de que China esté entregando armas letales a Rusia, pero hemos visto algunas señales de que esto ha sido una solicitud de Rusia, y que este es un tema que las autoridades chinas están considerando en Pekín", afirmó.

Por su parte, China siempre ha desmentido los reportes sobre sus supuestos planes de enviar armas a Rusia. A finales de febrero, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, tachó de "especulaciones" y "calumnias" la información al respecto. En ese contexto, el vocero destacó que, tras el inicio del conflicto en Ucrania, Pekín promovió el diálogo y la paz.