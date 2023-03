"No fue tan generosa": Varsovia acusa a Berlín de no apoyar lo suficiente a Kiev

Alemania "no fue tan generosa como debería haber sido" en prestar apoyo a Ucrania, señaló este viernes el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en una entrevista con Politico.

Según Morawiecki, Alemania debería "enviar más armas, enviar más municiones y dar más dinero a Ucrania" por ser el país más rico en la UE. "Sigo alentándolos a hacerlo", añadió. Subrayó también que no era un ataque a Berlín, sino que solo decía lo obvio. Además, constató que Alemania está "cambiando su enfoque" hacia la ayuda militar a Kiev, en particular, citó la decisión del Gobierno alemán de suministrar tanques Leopard 2 a Ucrania. "Hace 3 meses Alemania dijo que no era posible; ahora, es posible", afirmó.

Asimismo, el primer ministro polaco criticó a Berlín por su política energética anterior al conflicto ucraniano. "Mediante su política muy errónea de gas y petróleo de Rusia, son corresponsables de lo que está pasando, de este caos en el mercado energético", destacó, agregando que Varsovia instaba a Berlín a renunciar a la compra de energía rusa.