Putin: "Estoy totalmente de acuerdo con la conclusión de que los servicios especiales de EE.UU. están detrás del sabotaje al Nord Stream"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este sábado que está totalmente de acuerdo con la conclusión de que los servicios especiales estadounidenses están detrás del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, emitida por el periodista Seymour Hersh.

En una entrevista con el canal de televisión Rossiya 24, Putin fue preguntado sobre la investigación realizada por Dinamarca, Suecia y Alemania, así como sobre el reciente hallazgo de un objeto no identificado cerca del gasoducto. El mandatario señaló que Moscú discutió este tema con las autoridades danesas y les ofreció "llevar a cabo una investigación con expertos internacionales".

"Recibimos la respuesta de que no se necesitaban nuestros servicios y que, si se necesitaban, se nos informaría. Después de que la ONU se preocupara, recibimos una respuesta de las autoridades danesas en forma de nota diplomática, en la que decían que habían examinado el objeto antes y creían que no era explosivo. Deberían haber sido más sinceros al decir que 'ya no es explosivo', no sabemos qué ha pasado allí", declaró el líder ruso.

A la pregunta de si el mundo sabrá alguna vez la verdad sobre lo ocurrido y si habrá una investigación real, el líder ruso respondió:

"Creo que será difícil conseguirlo, pero algún día probablemente se sabrá definitivamente qué se hizo y cómo se hizo"

Al mismo tiempo, señaló que "un periodista estadounidense [Seymour Hersh], que ahora se ha hecho bastante famoso en el mundo, realizó dicha investigación y llegó a la conclusión de que la explosión en los gasoductos fue organizada por los servicios especiales de EE.UU.".

"Estoy totalmente de acuerdo con estas conclusiones"

Además, el presidente ruso informó que la empresa energética Gazprom, tras recibir permiso de las autoridades danesas, ya que el ataque tuvo lugar en la zona económica exclusiva de Dinamarca, subió un poco más por la tubería y después de 30 km descubrió que había un objeto en la unión de las tuberías, que es el lugar más vulnerable.

"Exactamente en el mismo lugar, pero 30 km más lejos y se produjo la explosión", subrayó.

De acuerdo con Putin, el hallazgo fue fotografiado y presentado a los expertos rusos. Estos llegaron a la conclusión de que puede tratarse de una antena para recibir una señal desde el aire o desde el espacio para poner en marcha un artefacto explosivo.

Putin aseguró que Moscú envió estos datos a las autoridades de Dinamarca, pero ellos respondieron que "no necesitan de nuestros servicios".

Cabe recordar que Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicó el 8 de febrero un artículo en el que sostiene que fueron buzos de la Armada de EE.UU. quienes colocaron los explosivos bajo los Nord Stream en junio del 2022.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas, varios medios occidentales publicaron artículos en los que dieron supuestos detalles del ataque a los gasoductos. Así, The New York Times reportó que nuevos datos de inteligencia sugieren que un grupo proucraniano fue responsable de la explosión de los Nord Stream.

Poco después de la publicación del diario estadounidense, el medio alemán Die Zeit también publicó un artículo sobre el asunto, en el que afirmaba que investigadores alemanes habían identificado el buque presuntamente implicado en el ataque a los gasoductos y señalaba que "las huellas conducen en dirección a Ucrania". Por su parte, The Times reportó que los países occidentales sabían de la implicación de una empresa privada ucraniana en el ataque desde una semana después de la explosión.

Más información, en breve.