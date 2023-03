La imagen de Cristiano Ronaldo aparece por sorpresa en un documento oficial emitido por el Ejército de Colombia

Un joven asegura que la fotografía del futbolista portugués Cristiano Ronaldo apareció en lugar de la suya en su libreta militar, documento que emite el Ejército de Colombia y que acredita la situación de todo ciudadano mayor de 18 años que haya o no prestado servicio militar.

David Godoy Vidal denunció que, en el momento que le entregaron la libreta militar que había tramitado el pasado diciembre, encontró inconsistencias. El joven compartió en sus redes sociales el documento digital con validez legal con la foto del astro del futbol en lugar de la suya.

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. 😐 Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCOpic.twitter.com/5WlZReZFOT — Dave Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023

"Yo nunca subí esa foto. Además, yo les entregué un CD con mis fotos y ellos, cuando hacen la liquidación, ven toda la información. Yo me pregunto, qué tan buena veeduría hace al momento de liquidar las libretas militares y si verifican la información que les llega", comentó Godoy en un video explicando su situación en Twitter.

"Ya se comunicó conmigo el mayor del distrito militar, solo gracias a la presión de las redes, porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada", añadió el joven.

Respuesta de las autoridades

Ante las denuncias hechas en Internet por el joven, el Comando de Reclutamiento del Ejército señaló en un comunicado que Godoy Vidal era la única persona con acceso a la cuenta de usuario a través de la cual se subieron las fotografías para realizar el trámite.

No obstante, destacó que ya se ha abierto una investigación para esclarecer si se trató de un error cometido por funcionarios de la oficina de reclutamiento o una negligencia del afectado.

De acuerdo a la legislación vigente, si se demuestra que la responsabilidad es del ciudadano, este podría enfrentar responsabilidad penal.

