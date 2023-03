"Son de la mafia del poder": López Obrador, sobre la Suprema Corte tras la suspensión del 'Plan B'

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de México suspendiera este viernes el llamado 'Plan B' del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea una serie de cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE), el mandatario acusó a los magistrados de ser parte de la "mafia del poder", recogen medios locales.

Según comentó López Obrador, los "distinguidos miembros" del Poder Judicial y del INE suspendieron la reforma electoral que propuso, ya que estos quieren seguir cobrando altos salarios, apoyar a la oligarquía y evitar el empoderamiento del pueblo.

"Es la misma mafia, […] no quieren que haya democracia porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. […] Ellos no quieren el Gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral. Eso es lo que está sucediendo", aseguró el mandatario en Quintana Roo, donde supervisó los avances de las obras del Tren Maya.

"Los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE ganan más que lo que gana el presidente de la República. Entonces, como la ley busca reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados y ministros de la Corte, pues [no] quieren [la reforma]. Ese es el fondo del asunto", agregó.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo llegan un día después de que el máximo Tribunal otorgara una suspensión indefinida al llamado 'Plan B', que contempla una serie de cambios estructurales en el órgano electoral, al considerar que estos podrían representar una "posible violación de los derechos político-electorales de la ciudadanía" mexicana.

