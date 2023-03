Arrestan al actor Jonathan Majors por estrangulamiento, agresión y acoso en Nueva York

El actor estadounidense Jonathan Majors fue detenido este sábado en Nueva York acusado de estrangulamiento, agresión y acoso, tras una pelea doméstica con una mujer de 30 años en el barrio de Chelsea, en Manhattan, informa Associated Press.

Majors, de 33 años, fue arrestado y puesto bajo custodia "sin incidentes". La víctima, que informó a la Policía de que había sido asaltada, "sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital de la zona en condición estable", declaró el portavoz del Departamento de Policía de Nueva York. El actor fue puesto en libertad el mismo día.

Carrie Gordon, representante de Majors, afirmó que el actor no había cometido ninguna fechoría. "No ha hecho nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto", destacó.

El actor es conocido por sus papeles en las películas 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' y 'The Last Black Man in San Francisco' y en la serie 'Lovecraft Country'.