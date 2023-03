El periodista Matt Taibbi denuncia que las personas que trabajan o trabajaron para RT figuran en las listas del FBI

El periodista y escritor estadounidense Matt Taibbi, que investiga los 'Archivos de Twitter', explicó en una reciente entrevista que las personas afiliadas a los medios de comunicación del grupo RT y Sputnik están siendo incluidas en listas del FBI y de otros departamentos de seguridad e inteligencia estadounidenses.

Sus comentarios se produjeron en respuesta a la pregunta de la periodista Sabrina Salvati, quien señaló que "hace un tiempo" apareció "un cambio en Twitter, donde algunas de las personas [...] que eran presentadores de RT, tenían sus propios programas de RT, de repente un día se despertaron y Twitter había puesto bajo de su nombre una etiqueta que dice 'Afiliado a Rusia'".

"Y no sé si están siendo suprimidos también, pero envía una señal a la gente", aseguró. La periodista destacó que, si estas personas "tuitean algo en referencia a Rusia y Ucrania", un usuario promedio que no está demasiado "familiarizado con la política exterior y solo presta atención a las referencias de los principales medios de comunicación" sobre el conflicto podría dejar de confiar en sus publicaciones. "Es como si automáticamente se apagara un botón y pensaran: 'Es una cuenta afiliada a Rusia, así que no debo creer nada de lo que digan'", indicó. "¿Sabe si hay algún tipo de supresión o censura de esas cuentas?", preguntó.

"Desde luego que sí. Sí. Y he visto y publicado un par de listas del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera, que es un grupo conjunto dirigido por el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Son responsables de distribuir estas grandes listas de nombres a las plataformas. Y algunos de ellos contienen nombres de actuales y antiguos... ya sabe, personas afiliadas [a RT]", explicó Taibbi.

El periodista puso de ejemplo a la periodista Rachel Blevins, asegurando que recientemente su nombre apareció "en una de esas listas", además de que en su cuenta oficial de Twitter figura también la etiqueta que la asocia a los 'medios afiliados al Estado ruso'.

"A cualquiera que tenga algún tipo de vínculo con Sputnik o RT lo verá no solo en las listas, sino también en estos informes especializados que el Departamento de Estado envía desde lo que se llama 'Global Engagement Center"', subrayó Taibbi. "Me parece que son muy agresivos a la hora de etiquetar a la gente", concluyó.

Recientemente, el Comando Sur de EE.UU. solicitó recursos adicionales para contrarrestar la supuesta "amplia campaña de desinformación" rusa en la zona bajo su responsabilidad. En concreto, la jefa del organismo, Laura Richardson, reveló su preocupación por la popularidad de la que gozan en América Latina los canales de televisión rusos RT en Español y Sputnik Mundo. Las actividades mediáticas por parte de Rusia "socavan las democracias" y "desafían la credibilidad de Estados Unidos", sostiene Richardson.

'Archivos de Twitter'

A lo largo de los últimos meses, Matt Taibbi ha ido publicando diferentes lotes de los llamados 'Archivos de Twitter', documentos internos que se han ido filtrando a la prensa sobre la censura que aplicó el equipo de la plataforma respecto a varios temas.

Las revelaciones incluyen información sobre la campaña presidencial en la que Donald Trump se presentó a la reelección contra Joe Biden, y muestran cómo la red social trabajó en estrecha colaboración con el FBI y las empresas farmacéuticas para censurar datos poco favorables.

Además, se informó sobre cómo senadores de alto rango del Partido Demócrata e importantes medios de comunicación como Politico y BuzzFeed se confabularon para fabricar la historia de la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016, al tiempo que se pone al descubierto cómo las agencias estadounidenses de inteligencia 'se apoderaron' de Twitter.