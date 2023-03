La UE y la OTAN reaccionan a la decisión de Rusia de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia

La Unión Europea "está lista para responder con más sanciones" al acuerdo entre Moscú y Minsk sobre el despliegue de armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia, afirmó este domingo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Tal paso "significaría una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea. Bielorrusia aún puede detenerlo, es su elección", escribió el político español en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la OTAN calificó la medida como "peligrosa e irresponsable" y prometió permanecer "atenta" y "monitorear la situación de cerca", según un portavoz de la Alianza. "No hemos visto cambios en la postura nuclear de Rusia que nos lleven a ajustar la nuestra", dijo el vocero de la OTAN, citado por Die Welt.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania también criticó el acuerdo, señalando que se trata de un "nuevo intento de intimidación nuclear". "La comparación del presidente Putin con la participación nuclear de la OTAN es engañosa y no puede servir para justificar el paso anunciado por Rusia", destacó el Ministerio, agregando que Bielorrusia había prometido a nivel internacional permanecer libre de armas nucleares.

Putin: Las armas se desplegarán sin violar los compromisos internacionales de no proliferación

En una entrevista emitida este sábado, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Moscú desplegará armas nucleares tácticas en el territorio de su país vecino. El mandatario precisó que las armas se desplegarán sin violar los compromisos internacionales de no proliferación. Según el líder ruso, la razón de tal medida fue la declaración del Reino Unido sobre el suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania.

"Incluso fuera del contexto de estos acontecimientos, de esta declaración, [el presidente bielorruso, Alexánder] Lukashenko lleva mucho tiempo planteando la cuestión del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en el territorio de Bielorrusia", destacó Putin, agregando que la construcción del almacén que albergará dicho armamento finalizará el 1 de julio.

Según el mandatario ruso, no hay nada "inusual" en tal acuerdo. "En primer lugar, EE.UU. lleva décadas haciendo esto. Llevan mucho tiempo desplegando sus armas nucleares tácticas en los territorios de sus aliados, los países de la OTAN, en Europa, en seis Estados. Si la memoria no me falla son Alemania, Turquía, los Países Bajos, Bélgica, Italia y Grecia", subrayó.